Англія

На рахунку єгиптянина 241 забитий м'яч у складі "червоних".

Ліверпуль у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Манчестер Сіті (2:0).

У цьому матчі черговим голом відзначився вінгер Мохамед Салах, для якого це був 241 гол у складі "червоних".

У списку найкращих бомбардирів в історії клубу Салах зрівнявся з Гордоном Ходжсоном, з яким тепер розділяє третє місце. Більше забили лише Роджер Хант (285 голів) та Іан Раш (346).

Цього сезону Салах провів 38 матчів, у яких забив 30 голів та віддав 21 асист.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль.