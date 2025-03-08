Англія

"Лісники" продовжують боротьбу за місце у Лізі чемпіонів.

Ноттінгем Форест у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально переграв Манчестер Сіті (1:0).

Для "лісників" це була перша перемога над "містянами" у матчах чемпіонату Англії за 29 років.

Востаннє Ноттінгем обігрував Манчестер Сіті в АПЛ у вересні 1995 року. Тоді матч закінчився із рахунком 3:0.

Якщо брати усі турніри, то до цього Ноттінгем зміг обіграти Сіті (3:0) у матчі 1/32 Кубку Англії у 2009 році.

Таким чином, Ноттінгем Форест продовжує боротися за місце у Лізі чемпіонів, посідаючи третє місце в АПЛ, набравши 51 очко після 28 турів. У Сіті 47 балів та четвертий рядок.