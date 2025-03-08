Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Ноттінгем Форест.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест (0:1).

"Напружена гра, ми контролювали контратаки і ми мали можливості для ударів, але вони були неточні. У другому таймі ми атакували, а вони забили на контратаці.

Ноттінгем Форест дуже добре захищався. Ми мали можливості, але в останні моменти ми не змогли поставити крапку. Ми знали, що гра буде складною.

Ми маємо десять ігор, щоб гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів. Нам треба перемагати. З кожним сезоном Прем'єр-ліга стає все краще та краще. У нас десять фіналів, і ми чекаємо на наступну гру", — наводить слова Гвардіоли BBC.

Після 28 турів Манчестер Сіті набрав 47 очок і посідає четверте місце в АПЛ, випереджаючи Челсі (27 ігор) на один бал. Попереду Ноттінгем Форест – 51 очко.