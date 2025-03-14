Англія

Тренер задоволений мотивацією капітана.

Рубен Аморім, головний тренер МЮ, прокоментував хет-трик Бруну Фернандеша в матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти Реала Сосьєдад (4:1).

"Такому гравцеві, як Бруну, важко. Він дуже хоче перемогти, іноді це бажання зашкалює. Не можна сказати, що це погано, але іноді він грає на різних позиціях, не довіряє партнерам. Він має право висловити розчарування, але він завжди у грі.

Він такий футболіст, що може провести матч, а згодом бути готовим зіграти на іншій позиції. Він може виконувати стандарти, 11-метрові, високо пресингувати та грати у перехідних фазах в останні 15 хвилин матчів", – сказав Аморім.

Звіт про матч читайте на Football.ua.