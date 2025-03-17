Англія

Угода з італійським фахівцем буде розрахована до 2028 року.

Колишній директор мадридського Атлетіко Андреа Берта стане новим спортивним директором Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони погодили контракт, який буде розрахований до 2028 року.

Раніше 53-річний італієць працював у Атлетіко. З 2013 він працював технічним директором, після чого з 2017 був спортивним.

На своєму новому місці Берта замінить Еду Гаспара, який залишив свою посаду у листопаді минулого року.

Після 29 турів Арсенал набрав 58 очок і посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на 12 балів.