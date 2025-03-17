Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (1:0).

"Я дуже задоволений результатом та великими відрізками нашої гри. Мені сподобалося, як команда настроїлася на матч із самого початку: ми діяли агресивно, створювали моменти та відкрили рахунок. Було багато можливостей, які ми не реалізували, але продовжували діяти правильно як в обороні, так і в атаці, використовуючи вільні зони.

У деяких моментах ми просто дарували супернику перевагу, через що доводилося повертатись назад на 70 метрів. Але в цьому компоненті ми були однією з найкращих команд у світі – ми чудово справлялися. Ми практично нічого не дозволили Челсі, крім того дивного моменту, коли Давид зробив сейв. І це велика заслуга команди, тому що, як на мене, Челсі – найкраща атакуюча команда в лізі.

Гол після стандарту? Ми працювали над чимось схожим у тренувальному процесі, хоча фінальний момент мав виглядати трохи інакше. Але ми дуже раді, бо це додало команді імпульсу. Також важливо, що трибуни підтримали нас ще сильніше, адже ми давно не забивали після стандартів, хоча раніше були дуже ефективними у цьому компоненті. Враховуючи проблеми з травмами в лінії атак, це особливо приємно.

Ми знаємо, що це вимушена ситуація, але те, як Меріно ставиться до цього, просто неймовірно. Він прагне все зрозуміти, постійно вчиться, критикує себе і намагається ставати краще. У підсумку, найголовніше, що він приносить нам перемоги, і це просто неймовірно, враховуючи, що він ніколи раніше не грав на цій позиції. І важливість цих м'ячів також величезна. Це був великий матч і саме його гол став вирішальним. У нього був ще один чудовий момент, коли м'яч майже влетів у сітку, тож я дуже задоволений його внеском у гру.

Челсі – найкраща атакуюча команда ліги. Без сумніву. Це підтверджує статистика та те, що я бачив. Вони можуть розкривати оборону суперника різними способами: у швидкому переході в атаку завдяки індивідуальній майстерності. Будь-яка з їхньої лінії захисту може віддати передачу за спину, вони комбінують на флангах і через центр. І це ще при тому, що зараз не вистачає кількох ключових гравців.

Челсі на межі можливостей, але має чудового тренера і дуже якісний склад. Це лише моя думка. Я маю багато даних – об'єктивних, аналітичних, а також власні спостереження за їхніми матчами. Але, мабуть, я помиляюся. Я хотів би бачити інший рахунок, враховуючи те, скільки моментів ми створили. Нам потрібно покращувати реалізацію, адже поки ми цього не зробимо, залишатимемося далеко від наших цілей. Нам потрібно вигравати свої матчі – це найголовніше. Якщо переможемо Фулгем, станемо ще ближчими до своєї мети", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Челсі.