Англія

У грудні минулого року футболіст врізався у дерево.

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо згадав свою аварію на Ferrari, коли він врізався в дерево минулого грудня, після чого провів кілька тижнів у лікарні.

"На місце аварії приїхала поліція, і, коли вони знайшли мене, я був затиснутий між двома сидіннями. Вони сказали, що це виглядало так, ніби я намагався вилізти з вікна, але через те, що моя нога була дуже сильно зламана, біль, ймовірно, перешкодив мені.

Втрата пам'яті — це дивне почуття, бо мені казали, що протягом усього цього я не спав і розмовляв з усіма — з поліцією, з людьми та з людиною, яка знайшла мене. Моя нога була повністю роздроблена. Вони витягли мене і поклали на неї шину.

Я розтрощив стегнову кістку у чотирьох різних місцях. Лікарі вставили мені в стегно жердину з чотирма болтами, так що шурупами та болтиками зрощуємо все назад. Мій хірург сказав, що не хоче, щоб я тиснув на ногу протягом трьох місяців, а це приблизно зараз, і ви можете бачити, що я ходжу. Загалом вони кажуть, що пройде від шести до 12 місяців, перш ніж моя нога почне відновлюватися належним чином.

У день аварії я повертався з тренування, і в будь-якому разі я ніколи в житті не вживав наркотиків. Так, я люблю іноді випити, але в цій ситуації не було ні наркотиків, ні випивки. Це було виключено та підтверджено поліцією.

Після аварії я був більш емоційний, ніж будь-коли у своєму житті, але я відчуваю, що мені стало краще. Терапія — одна з найкращих речей, які траплялися зі мною. Чи зможу я стати колишнім Антоніо? Так, на 100%. Я зіграю знову. Це те, на чому я зосереджений і причина, через яку я працюю шість днів на тиждень.

Три тижні тому я поїхав подивитися на останки своєї машини на звалищі. Це викликало у мене дивне почуття. Це просто змусило мене усвідомити, наскільки я був близьким до смерті. Я бачив фото, але наживо все було вдесятеро гірше", — наводить слова Антоніо ВВС.

Додамо, що прогнозам лікарів Майкл зможе повернутися до тренувань через рік.