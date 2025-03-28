Англія

Румунський форвард згадав свою дискваліфікацію через допінг.

Колишній нападник збірної Румунії Адріан Муту прокоментував свою дискваліфікацію за допінг під час виступів за Челсі.

"Вживання кокаїну під час мого перебування в Челсі було найгіршим рішенням, яке я міг ухвалити у своїй кар’єрі. Я був самотнім і засмученим, але ні депресія, ні будь-що інше не виправдовує моїх вчинків.

Я повинен був попросити про допомогу, але не зробив цього. Втім, у житті вчишся на всьому, і цей урок зробив мене кращою людиною – набагато зрілішою та більш самосвідомою. І я пишаюся цим.

Це застало мене зненацька. Я не був готовий до такого життя. Я приїхав у Челсі у складний період свого особистого життя та потрапив у вир виправдань і брехні. Я був занадто молодим і занадто самотнім.

Я багато разів роздумував над цим. Вірю, що протягом більш ніж одного сезону я був серед найкращих гравців світу, тож міг би легко виграти Золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені. Я намагаюся не картати себе за це", — наводить слова Муту The Telegraph.

У складі "синіх" Муту провів 38 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім асистів. Також він виступав за Фіорентину, Верону, Ювентус, Аяччо, Парму, Чезену, Петропул, Інтер Маямі та Динамо Бухарест.

Також на рахунку Адріана 77 матчів у складі збірної Румунії, де забив 35 м'ячів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Муту звільнили з Петролула після двох місяців роботи.