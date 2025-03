Нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон повернувся до загальних тренувань з командою. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 23-річний сенегалець отримав пошкодження підколінного сухожилля у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема (2:1), який пройшов 3 лютого.

За інформацією джерела, Джексон готовий допомогти Челсі вже після цієї міжнародної паузи.

🚨🔵 Nicolas Jackson, back to training with Chelsea squad today and ready to be available after the break. pic.twitter.com/6R8bC5wSrD