Сенегальський форвард готовий вийти на поле після міжнародної паузи.
Ніколас Джексон, Getty Images
26 березня 2025, 21:30
Нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон повернувся до загальних тренувань з командою. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, 23-річний сенегалець отримав пошкодження підколінного сухожилля у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема (2:1), який пройшов 3 лютого.
За інформацією джерела, Джексон готовий допомогти Челсі вже після цієї міжнародної паузи.
У поточному сезоні Ніколас Джексон провів за Челсі 24 матчі, в яких він забив 9 голів та віддав 5 результативних передач.