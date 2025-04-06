Англія

Це буде 28 матч у сезоні 21-річного українця.

Сьогодні, 6 квітня, відбудеться матч 31 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Брентфорд зіграє проти Челсі.

У стартовому складі "бджіл" на гру проти "синіх" вийде український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Брентфорд: Флеккен — Льюїс-Поттер, Ван ден Берг, Коллінз, Аєр — Дамсгор, Нергор, Ярмолюк — Шаде, Мбемо, Вісса.

Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Джеймс — Фернандес, Кайседо — Санчо, Дьюзбері-Голл, Мадуеке — Нкунку.

Для 21-річного українця це буде 28 матч цього сезону — поки він результативними діями не відзначався.

Матч Брентфорд — Челсі розпочнеться о 16:00 за Києвом. За ключовими подіями матчу можна стежити на Football.ua.