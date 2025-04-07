Хорват пропрацював в Англії 108 днів.
Іван Юрич, getty images
07 квітня 2025, 16:24
Керівництво Саутгемптона підтвердило звільнення головного тренера команди Івана Юрича. Про це повідомляє офіційний сайт "святих".
"Ми можемо підтвердити, що сьогодні досягли угоди з нашим тренером Іваном Юричем про завершення його роботи в клубі.
Іван прийшов у Саутгемптон в скрутний час і отримав завдання спробувати поліпшити результати у складній ситуації. На жаль, ми не побачили прогресу у виступах, на який сподівалися, але ми хотіли б подякувати Івану та його штабу за чесність і наполегливу працю", — йдеться в заяві англійського клубу.
Зазначимо, що на вихідних Саутгемптон офіційно вилетів до Чемпіоншипу.
Раніше повідомлялося, що Саутгемптон встановив антирекорд АПЛ.