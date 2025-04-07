Англія

Хорват пропрацював в Англії 108 днів.

Керівництво Саутгемптона підтвердило звільнення головного тренера команди Івана Юрича. Про це повідомляє офіційний сайт "святих".

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні досягли угоди з нашим тренером Іваном Юричем про завершення його роботи в клубі.

Іван прийшов у Саутгемптон в скрутний час і отримав завдання спробувати поліпшити результати у складній ситуації. На жаль, ми не побачили прогресу у виступах, на який сподівалися, але ми хотіли б подякувати Івану та його штабу за чесність і наполегливу працю", — йдеться в заяві англійського клубу.

Зазначимо, що на вихідних Саутгемптон офіційно вилетів до Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося, що Саутгемптон встановив антирекорд АПЛ.