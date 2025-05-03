Англія

Іспанцю потрібен відпочинок.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прояснив свої слова про майбутнє. Цитує іспанського фахівця talkSPORT.

"Я не говорив, що йду зараз, або наприкінці сезону, або наприкінці контракту. Я сказав, що коли закінчу свій час тут, будь то один, два, три, чотири, п'ять років, я зроблю перерву. Не завершу кар'єру, а зроблю перерву. Я кажу, що коли закінчу тут, зроблю перерву", — заявив Гвардіола.

Чинна трудова угода Гвардіоли з Ман Сіті розрахована до літа 2027 року.