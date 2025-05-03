Іспанцю потрібен відпочинок.
Пеп Гвардіола, getty images
03 травня 2025, 15:16
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прояснив свої слова про майбутнє. Цитує іспанського фахівця talkSPORT.
"Я не говорив, що йду зараз, або наприкінці сезону, або наприкінці контракту. Я сказав, що коли закінчу свій час тут, будь то один, два, три, чотири, п'ять років, я зроблю перерву. Не завершу кар'єру, а зроблю перерву. Я кажу, що коли закінчу тут, зроблю перерву", — заявив Гвардіола.
Чинна трудова угода Гвардіоли з Ман Сіті розрахована до літа 2027 року.