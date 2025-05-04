Англія

Челсі віддасть шану Ліверпулю.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився напередодні матчу 35-го туру АПЛ з Ліверпулем. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "синіх".

"Завжди приємно грати в такому матчі, але я не думаю, що Ліверпуль якось змінить свою гру чи розслабиться, оскільки вже виграли титул.

Вони дуже сильна команда і заслужено перемогли в Прем’єр-лізі цього сезону. Різниця між нами є, і це добре видно. Але я відчуваю, що ми рухаємось у правильному напрямку, і сподіваюся, що ця різниця скоротиться наступного сезону.

Можливо, головна відмінність між командами в тому, що вони були значно стабільнішими протягом усього сезону. У деяких періодах сезону ми показували дуже хорошу гру. Але потім ми програли кілька матчів — і саме в цьому основна причина. Ліверпуль майже не програвав у ці відрізки.

Чемпіонський коридор? Це те, що потрібно робити, ми збираємося це зробити. Вони виграли чемпіонат, тож заслуговують на це. Сподіваюся, що незабаром ми зможемо опинитися на їхньому місці", — заявив Мареска.

Матч між Челсі та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.