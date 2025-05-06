Англія

Челсі, Арсенал і МЮ ведуть боротьбу за зірку Сандерленда Джоба Беллінгема.

19-річний півзахисник Джоб Беллінгем, молодший брат хавбека Реала Джуда Беллінгема, опинився в центрі уваги англійських грандів.

Як повідомляє інсайдер Екрем Конур, на гравця претендують одразу кілька клубів Прем'єр-ліги: Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенгем, Брайтон і Кристал Пелас.

У цьому сезоні за Сандерленд у Чемпіоншипі Джоб провів 40 матчів, у яких забив 4 м’ячі та зробив 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро.

Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг провів переговори з Беллінгемом.