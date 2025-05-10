Англія

Італієць може переїхати до Манчестера.

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті цікавляться півзахисником Ньюкасла Сандро Тоналі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, два манчестерських клуби мають намір влітку зробити офіційну пропозицію "сорокам" щодо гравця збірної Італії.

Зазначається, що Ньюкасл не бажає продавати 25-річного півзахисника, втім якщо команда за підсумками сезону не вийде до Ліги чемпіонів, керівництво клубу може погодитися відпустити футболіста, щоб триматися в рамках фінансового фейр-плей.

Чинна трудова угода гравця з "сороками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Сандро Тоналі відіграв за Ньюкасл 42 матчі, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що декілька відомих футболістів потрапили під слідство в Італії у справі Тоналі та Фаджолі.