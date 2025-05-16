Англія

Воротарська форма виконана в чорному кольорі.

Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті презентував домашній комплект форми на сезон-2025/26.

Футболка нового комплекту має текстурований принт із класичного синього та світло-синього відтінку, уособлюючи молодіжний дух, який сформував західний Лондон.

Білі та червоні оздоблення з боків додають більше кольорів спадщини району Челсі, а спеціально адаптований логотип, який відповідає кольоровій гамі та натхненню загального дизайну, завершує футболку.

Воротарська форма виконана в чорному кольорі.

Технічним спонсором лондонського клубу є американська компанія Nike.

Після 36 турів Челсі набрав 63 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Також "сині" дійшли до фіналу Ліги конференцій, де зіграють проти Бетіса.