Воротарська форма виконана в чорному кольорі.
ФК Челсі
16 травня 2025, 12:50
Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті презентував домашній комплект форми на сезон-2025/26.
Футболка нового комплекту має текстурований принт із класичного синього та світло-синього відтінку, уособлюючи молодіжний дух, який сформував західний Лондон.
Білі та червоні оздоблення з боків додають більше кольорів спадщини району Челсі, а спеціально адаптований логотип, який відповідає кольоровій гамі та натхненню загального дизайну, завершує футболку.
Воротарська форма виконана в чорному кольорі.
Технічним спонсором лондонського клубу є американська компанія Nike.
Після 36 турів Челсі набрав 63 очки і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Також "сині" дійшли до фіналу Ліги конференцій, де зіграють проти Бетіса.