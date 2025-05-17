Англія

Лондонці здобули надважливу перемогу.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився після перемоги над Манчестер Юнайтед (1:0) в матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує італійського фахівця BBC.

"Це був досить впевнений виступ нашої команди, тому що я знаю, як складно грати проти Манчестер Юнайтед.

Ми очікували дуже складної гри. Суперник грав дуже добре. Але, я був повністю впевнений в хлопцях. Загалом, це була гра, в якій ми мали хороші моменти та забили дуже важливий гол.

Я ніколи не бачив, щоб Манчестер Юнайтед був таким агресивними на футбольному полі — було дуже складно. Ми провели прекрасну гру без м'яча. Команда була дуже наполегливою до самого кінця, ми намагалися пресингувати високо, і я думаю, що ми заслужили на перемогу.

Приємно працювати над якимись рішеннями, а потім забивати голи завдяки їм. Кукурелья — дуже розумний і кмітливий", — сказав Мареска.

Наразі Челсі посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 66 очок після 37 зіграних матчів.