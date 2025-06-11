Лондонський клуб не розраховує на обох футболістів.
Рахім Стерлінг та Жоау Феліш, Getty Images
11 червня 2025, 17:15
Вінгер Рахім Стерлінг та нападник Жоау Феліш не зможуть допомогти Челсі на майбутньому Клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, обидва футболісти не потраплять у заявку лондонського клубу, керівництво якого продовжує пошуки зацікавлених клубів у їхніх трансферах.
Також зазначається, що номер Феліша дістанеться новачкові клубу Даріу Ессугу.
Минулого сезону Стерлінг провів 28 матчів на правах оренди за Арсенал, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів. Феліш другу половину сезону провів за Мілан — на його рахунку 21 матч, три забиті м'ячі та один асист.
Раніше повідомлялося, що Челсі не братиме на КЧС-2025 одного з резервних воротарів.