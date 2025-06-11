Англія

Лондонський клуб не розраховує на обох футболістів.

Вінгер Рахім Стерлінг та нападник Жоау Феліш не зможуть допомогти Челсі на майбутньому Клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидва футболісти не потраплять у заявку лондонського клубу, керівництво якого продовжує пошуки зацікавлених клубів у їхніх трансферах.

Також зазначається, що номер Феліша дістанеться новачкові клубу Даріу Ессугу.

Минулого сезону Стерлінг провів 28 матчів на правах оренди за Арсенал, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів. Феліш другу половину сезону провів за Мілан — на його рахунку 21 матч, три забиті м'ячі та один асист.

Раніше повідомлялося, що Челсі не братиме на КЧС-2025 одного з резервних воротарів.