U-21

"Молодіжка" Нідерландів зазнала поразки за крок до головного протистояння турніру.

У рамках півфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2025 збірні U-21 Англії і Нідерландів зустрілися в словацькій Братиславі.

Протягом першого тайму матчу "молодіжкам" не вдалося порадувати результативними ударами. У другій половині протистояння Гарві Елліотт відкрив рахунок. Номінальні господарі поля мали мінімальну перевагу менше десяти хвилин, адже Ноа Огайо вдалося відновити паритет. Проте, ближче до завершення поєдинку гості ще раз пропустили від Гарві Елліотта, вибувши з турніру.

У фіналі плей-оф Євро-2025 (U-21) підопічним Лі Карслі протистоятиме переможець пари Німеччина — Франція. Матч відбудеться сьогодні ж, 25 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Англія U-21 є чинним чемпіоном Європи.

Англія — Нідерланди 2:1

Голи: Елліотт, 63, 86 — Огайо, 72

Англія: Бідл — Лівраменто, Крессвелл, Гіншелвуд, Кванса — Макейті (Роу, 78), Гатчінсон (Нортон-Каффі, 78), Андерсон — Елліотт (Грей, 90+1), Стенсфілд (Нванері, 84), Скотт (Гекні, 84)

Нідерланди: Руфс — Касанвірйо (Гус, 46), ван ден Берг, Гато, Матсен — Фламінго, Валенте (Меєр, 76), Міламбо (Огайо, 70) — Мангуф (ван Бредероде, 86), ван Берген (Регер, 86), Поку

Попередження: Андерсон — Гус