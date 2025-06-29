U-21

Плеймейкер зробив значний внесок в успіх збірної Англії.

Група технічних спостерігачів УЄФА визнала атакувального півзахисника/правого вінгера збірної Англії U-21 Гарві Елліотта найкращим гравцем чемпіонату Європи-2025, передає офіційний сайт організації.

Англія U-21 — Німеччина U-21 3:2 Відео голів та огляд матчу 28.06.2025

У ході турніру в Словаччині 22-річний англієць узяв участь у всіх шести матчах (475 хвилин), відзначившись п'ятьма голами. Саме він відкрив рахунок у фіналі плей-оф проти Німеччини. Гравець Ліверпуля на клубному рівні став другим найкращим бомбардиром Євро-2025 (U-21).

"Безсумнівно, найефективніший гравець збірної Англії із першого ж матчу. Він продемонстрував блискучу тактичну підготовку, яка дозволяла йому знаходити простір для прийому м'яча в небезпечних зонах. Окрім того, протягом усього турніру Елліотт робив результат, створюючи й забиваючи найважливіші голи своєї команди на переможному турнірі. Він також продемонстрував чудові лідерські якості, зразкову робочу етику й відданість інтересам команди. Великий гравець для великої сцени", — йдеться на офіційному сайті УЄФА.

За даними transfermarkt, на рахунку Елліотта вже 14 голів і шість асистів у 28-ми матчах усіх турнірів. Він дебютував за "молодіжку" в березні 2022 року. За головну національну команду англійців Гарві ще не виступав.

Нагадаємо, Англія стала третьою країною з щонайменше чотирма виграними Євро U-21.