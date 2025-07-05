Англія

Лондонці працюють на трансферному ринку.

Лондонський Челсі має намір оформити трансфер центрального захисника лісабонської Бенфіки та збірної Португалії Антоніу Сілви. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що в контракті 21-річного португальця є пункт про відступні в розмірі 85 мільйонів фунтів стерлінгів, керівництво Бенфіки готове продати його за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що Сілва є пріоритетною метою для Челсі на позицію центрального захисника.

Чинна трудова угода гравця з "орлами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Минулого сезону Антоніу Сілва відіграв за Бенфіку 46 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.