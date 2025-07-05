Лондонці працюють на трансферному ринку.
António Silva, getty images
05 липня 2025, 14:51
Лондонський Челсі має намір оформити трансфер центрального захисника лісабонської Бенфіки та збірної Португалії Антоніу Сілви. Про це повідомляє Record.
За інформацією джерела, незважаючи на те, що в контракті 21-річного португальця є пункт про відступні в розмірі 85 мільйонів фунтів стерлінгів, керівництво Бенфіки готове продати його за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
Зазначається, що Сілва є пріоритетною метою для Челсі на позицію центрального захисника.
Чинна трудова угода гравця з "орлами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.
Минулого сезону Антоніу Сілва відіграв за Бенфіку 46 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.