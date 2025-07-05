Лондонський Челсі має намір оформити трансфер центрального захисника лісабонської Бенфіки та збірної Португалії Антоніу Сілви. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що в контракті 21-річного португальця є пункт про відступні в розмірі 85 мільйонів фунтів стерлінгів, керівництво Бенфіки готове продати його за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що Сілва є пріоритетною метою для Челсі на позицію центрального захисника.

Чинна трудова угода гравця з "орлами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Минулого сезону Антоніу Сілва відіграв за Бенфіку 46 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.