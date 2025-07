Англійський Крістал Пелес презентував новий комплект домашньої форми на сезон 2025/26. Екіпірування виконане у традиційному стилі клубу — з вертикальними синьо-червоними смугами, які стали вужчими, що відсилає до історичних дизайнів минулих років.

