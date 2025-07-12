Англія

Комплект натхненний легендарними дизайнами минулого.

Англійський Крістал Пелес презентував новий комплект домашньої форми на сезон 2025/26. Екіпірування виконане у традиційному стилі клубу — з вертикальними синьо-червоними смугами, які стали вужчими, що відсилає до історичних дизайнів минулих років.

Форма доповнена V-подібним вирізом із біло-червоно-синьою обробкою, що надає сучасного вигляду класичному образу команди.

Воротарський комплект також оновлено — новачок Вальтер Бенітес з’явився у світло-зеленій формі, яка надійде у продаж найближчим часом. Крім того, в презентації взяли участь колишні гравці Пелес Енді Джонсон та Даррен Амброуз, а також відомі вболівальники клубу.

Нагадаємо, у сезоні 2025/26 Крістал Пелес не виступить у Лізі Європи через конфлікт власників з Ліоном, проте зіграє у Лізі конференцій УЄФА.