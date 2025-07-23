Англія

Обидва клуби ведуть активні переговори щодо гравця.

Півзахисник Брайтона Факундо Буонанотте може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі чи французькій Лізі 1. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного аргентинця зацікавлені дортмундська Боруссія та Ліон, які ведуть активні переговори із представниками "чайок".

Також наголошується, що "джмелі" переключилися на Факундо, оскільки їх переговори щодо Карні Чуквуемеки з Челсі проходять досить складно.

Минулого сезону Буонанотте провів 35 матчів за Лестер на правах оренди — на його рахунку шість голів та три асисти.