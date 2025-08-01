Англія

Головний тренер мерсисайдців розповів про стратегію клубу та важливість цього трансферу.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував підписання німецького півзахисника Флоріана Вірца, який приєднався до клубу з леверкузенського Баєра. За даними ЗМІ, англійський гранд виклав за талановитого хавбека близько 130 мільйонів євро.

— Так, це багато говорить про те, на якому етапі розвитку знаходиться Ліверпуль як клуб. Ми не просто думаємо: купімо півзахисника. Це довгостроковий проєкт, — заявив Слот в інтерв’ю The Athletic.

За словами наставника, підхід до трансферу був ретельно продуманим.

— Саме так клуб працював упродовж кількох років: ми націлювалися на конкретного гравця, який, на нашу думку, міг би посилити команду та внести до неї щось нове. Потім ми намагалися його отримати. З Флоріаном все вийшло досить вдало, тому що тепер він із нами, — підсумував головний тренер.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо Ісака між Ліверпулем і Ньюкаслом просуваються успішно.