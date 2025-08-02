Англія

"Сороки" відпустять Ісака?

Англійський Ньюкасл надіслав пропозицію німецькому РБ Лейпциг щодо нападника Беньяміна Шешко. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "сороки" запропонували "бикам" 75 + 5 млн. євро в якості різноманітних бонусів. Така сума повністю влаштовує керівництво німецького клубу.

Зазначається, що сам футболіст також схиляється до переходу саме в команду Едді Гау попри інтерес з боку Манчестер Юнайтед.

Чинна трудова угода 22-річного словенця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Минулого сезону Беньямін Шешко відіграв за РБ Лейпциг 45 матчів, забив 21 гол та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ісак тренується окремо від Ньюкасла в Реал Сосьєдаді на тлі трансферних чуток.