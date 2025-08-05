Англія

Минулий сезон форвард провів в Іспанії.

Нападник Вулвергемптона Фабіу Сілва може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного португальця зацікавлена дортмундська Боруссія, яка активно працює над підписанням гравця.

Також зазначається, що "джмелі" вже запропонували футболісту контракт на п'ять років. Переговори між клубами мають відбутися наприкінці цього тижня, а сума можливого трансферу становить близько 20 мільйонів євро.

Минулого сезону Сілва провів 25 матчів за Лас-Пальмас на правах оренди — на його рахунку десять голів та три асисти.

Раніше повідомлялося, що Троссар потрапив до поля зору Боруссії Дортмунд.