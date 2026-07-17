Англія

Манкуніанці планують суттєво підсилити оборонну лінію під час літнього трансферного вікна й визначили трьох пріоритетних кандидатів.

Манчестер Юнайтед планує підсилити лінію захисту в поточне літнє трансферне вікно. На прицілі манкуніанців перебувають одразу кілька футболістів.

Як інформує відомий інсайдер Бен Джейкобс, у поле зору "червоних дияволів" потрапили Карлос Аугусто з Інтера, Льюїс Голл із Ньюкасла та Олівер Скарлз із Вест Гема. Наразі пріоритетним варіантом для керівництва Манчестер Юнайтед вважається саме підписання Голла.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 в англійській Прем'єр-лізі "червоні дияволи" набрали 71 очко та фінішували на третій сходинці в турнірній таблиці. Завдяки цьому результату команда здобула пряму путівку до Ліги чемпіонів УЄФА на наступну кампанію.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед проведе переговори щодо Коне.