Англія

Англійський гранд націлився на 25-річного французького півзахисника Роми, трансферна вартість якого оцінюється у 50 мільйонів євро.

Півзахисник збірної Франції Ману Коне, який виступає на клубному рівні за Рому, може опинитися на туманному Альбіоні.

Згідно з відомостями джерела, роздобути 25-річного виконавця до своїх лав прагне Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" наразі планують провести перші зустрічі та переговори з представниками футболіста, щоб оцінити можливість потенційного трансферу.

Варто зазначити, що ринкова вартість Коне складає 50 мільйонів євро. Термін чинного контракту між французьким хавбеком та римським клубом спливає наприкінці червня 2029 року.

У минулій ігровій кампанії Ману провів 37 поєдинків у складі "вовків" в усіх турнірах. Півзахисник відзначився двома забитими м'ячами та трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує 30 млн фунтів на потенційну заміну Рашфорду.