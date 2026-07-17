Англія

Капітан "молотобійців" підтвердив, що не залишить клуб після пониження в класі та допоможе команді повернутися до Прем'єр-ліги.

Капітан Вест Гем Юнайтед Джаррод Боуен офіційно підтвердив, що залишиться в лондонському клубі, незважаючи на виліт до Чемпіоншипу.

Футболіст звернувся до вболівальників, подякувавши їм за підтримку у непростий період, а також наголосив, що головною метою команди є негайне повернення до англійської Прем'єр-ліги.

"Дякую вам за підтримку. Я знаю, що зараз непрості часи. Ми розділяємо ваше розчарування, але це вже позаду. Тепер наше завдання — повернутися до Прем'єр-ліги й зробити це вже цього сезону. Нам буде потрібна ваша підтримка в кожному матчі — як удома, так і на виїзді.

Ми не можемо достатньо подякувати вам за все. Як капітан цього клубу я дуже гостро відчуваю той зв'язок, який існує між нами. Саме це я хочу зберегти. Я хочу й надалі переживати ці моменти разом із нашими вболівальниками, продовжувати будувати щось важливе для цього клубу та повернути нас туди, де наше місце.

Після завершення сезону я сказав, що моє бачення — повернути Вест Гем до Прем'єр-ліги. Хтось міг подумати, що це просто слова, але я ніколи не кажу того, у що не вірю. Для мене головне — допомогти клубу знову вийти до Прем'єр-ліги. Для мене було очевидним рішення залишитися тут, адже наша мета абсолютно зрозуміла — повернення до еліти", — йдеться у зверненні Джаррода Бовена, яке опублікувала пресслужба Вест Гема.

Раніше повідомлялося, що варіант із підписанням Джаррода Боуена розглядали Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Челсі та Ліверпуль. У минулому сезоні англієць провів на клубному рівні 42 матчі, забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.