Англія

Вінгер Джаррод Боуен може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно через зацікавленість з боку манкуніанців.

Вінгер Вест Гема Джаррод Боуен може змінити клубну прописку цим літом. За даними Guardian, у підписанні футболіста зацікавлений Манчестер Юнайтед.

"Молотобойці" оцінюють свого гравця в 50 мільйонів фунтів стерлінгів, однак вважається, що пропозиція в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів буде достатньою для укладення угоди.

Джаррод Боуен перейшов до Вест Гема з Галл Сіті у 2020 році за 21 мільйон євро. Його контракт із лондонським клубом розрахований до 30 червня 2030 року. У сезоні-2025/26 вінгер провів за "молотобойців" 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Боуен повторив неприємне досягнення 11-річної давнини в АПЛ.