Англія

Трансфер капітана Вест Гема може обійтися бірмінгемському клубу щонайменше у 50 мільйонів фунтів.

Астон Вілла розглядає можливість підписання вінгера та капітана Вест Гема Джаррода Боуена під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері є великим шанувальником таланту 29-річного англійця та хотів би бачити його серед лідерів своєї команди вже наступного сезону.

Попри виліт Вест Гема з англійської Прем'єр-ліги за підсумками кампанії-2025/26, майбутнє Боуена залишається невизначеним. Футболіст поки не ухвалив остаточного рішення щодо можливого відходу з лондонського клубу, з яким його чинний контракт розрахований ще на чотири роки.

Наразі Астон Вілла не розпочала офіційних переговорів із Вест Гемом, оскільки в клубі розуміють складність потенційної угоди. Водночас інтерес до одного з найкращих гравців "молотобійців" є серйозним і предметним.

Зазначається, що для успішного завершення трансферу Астон Віллі, ймовірно, доведеться заплатити не менше 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме таку суму Вест Гем може вимагати за свого капітана.

Раніше повідомлялося, що Джаррод Боуен також став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.