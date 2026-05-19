Англія

Лондонський клуб може бути змушений продавати лідерів у разі пониження в класі.

Вест Гем ризикує втратити одного зі своїх ключових футболістів — Джаррода Боуена.

Як повідомляє The Guardian, інтерес до вінгера збірної Англії проявляють Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Челсі.

За інформацією джерела, фінансове становище лондонців може суттєво погіршитися у разі вильоту з Прем’єр-ліги. Клубу доведеться заробити понад 100 мільйонів фунтів за рахунок продажу гравців, тому трансфер Боуена вважається цілком реальним сценарієм.

29-річний футболіст індивідуально проводить черговий сильний сезон, записавши на свій рахунок 21 результативну дію. Попри відданість Вест Гему та комфортне життя в Лондоні, можливий виліт до Чемпіоншипу може змусити його переглянути своє майбутнє.

Ліверпуль давно стежить за Боуеном і розглядає його як варіант для посилення атаки. Своєю чергою, Манчестер Юнайтед хоче збільшити глибину складу після повернення до Ліги чемпіонів, а універсальність англійця вважається важливою перевагою.

Також у гонці присутній Челсі, який прагне додати до молодого складу більш досвідчених футболістів. Водночас інтерес "синіх" наразі не перейшов у просунуту стадію переговорів.

Контракт Боуена з Вест Гем чинний до 2030 року, однак ситуація в турнірній таблиці може серйозно вплинути на трансферні плани "молотобійців" вже цього літа.