Англія

Півзахисник Манчестер Сіті відреагував на чутки про інтерес з боку Реала.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі прокоментував своє майбутнє на тлі інформації про інтерес з боку мадридського Реала.

Напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини 30-річний хавбек наголосив, що наразі повністю зосереджений на виступах за національну команду, а питання свого майбутнього планує вирішувати вже після завершення турніру.

"Зараз, як я вже говорив перед початком чемпіонату світу, я не думаю про це. У мене є контракт із моїм клубом, і це питання я хочу вирішити вже після завершення турніру.

Виклик, який стоїть перед нами зараз, настільки важливий, що ми не можемо дозволити собі думати про подібні речі. Якщо я продовжу демонструвати свою найкращу гру, це допоможе мені ухвалити правильне рішення.

Звичайно, я задоволений своїми виступами, але зараз нас відділяє лише один крок від слави", — цитує слова Родрі видання AS.

Упродовж літнього трансферного вікна Родрі неодноразово пов'язували з переходом до Реала. Водночас, за інформацією іспанських ЗМІ, мадридський клуб поки не робив офіційних кроків для підписання футболіста Манчестер Сіті, а президент Флорентіно Перес має певні сумніви щодо можливого трансферу через вік гравця, його вартість і фінансові умови потенційної угоди.

Також повідомлялося, що "містяни" упевнені у продовженні поточної угоди з Родрі, яка спливає влітку 2027 року.