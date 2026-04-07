Англія

"Містяни" запропонували півзахиснику нову довгострокову угоду.

Манчестер Сіті розраховує переконати опорного півзахисника Родрі підписати новий контракт і залишитися в клубі на тривалий термін. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "містяни" вже підготували для володаря Золотого м’яча-2024 довгострокову пропозицію. Тепер остаточне рішення залежить від самого гравця, який має визначитися, чи приймати нові умови.

У клубі розглядають два варіанти розвитку подій у разі відмови Родрі від підписання угоди. Перший — продаж футболіста вже влітку, але лише за значну суму. Другий — збереження гравця до завершення контракту у 2027 році, після чого він зможе залишити команду в статусі вільного агента.

Манчестер Сіті прагне уникнути такого сценарію, тому налаштований зробити все можливе, аби зберегти одного зі своїх ключових футболістів.