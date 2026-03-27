Іспанія

Мадридський клуб не готовий платити близько 50 млн євро за хавбека Манчестер Сіті.

Реал Мадрид не розглядає трансфер опорного півзахисника Манчестер Сіті Родрі як пріоритетний варіант на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, головними причинами такого рішення є вік футболіста та його вартість. 29-річний іспанець має контракт із англійським клубом до літа 2027 року, однак уже наступного року угода наближатиметься до завершення, що не переконує мадридців інвестувати значну суму.

Очікується, що Манчестер Сіті вимагатиме за Родрі близько 50 мільйонів євро, проте в Реалі не готові витрачати такі кошти на гравця, який входить у завершальну фазу контракту.

Попри високу оцінку ігрових якостей та досвіду півзахисника, у клубі вважають, що його підписання може створити додаткову конкуренцію для Орельєна Чуамені, який є ключовим гравцем у центрі поля цього сезону. Варіант із їхньою одночасною грою вважається малоймовірним.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче зірвати перехід Родрі в Реал Мадрид.