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Football.ua расскажет

Одна из прекрасных черт футбола – его способность дарить нам невероятные и казавшиеся невозможными сценарии. Порой, оглядываясь на историю Игры, даже спустя многие годы, тот или иной поворот кажется просто неправдоподобным. И тем интереснее его изучать. Такие повороты футбольной судьбы случаются, как в отдельных матчах, так и в карьерах футболистов и тренеров.

И именно на них Football.ua предлагает обратить внимание в статье, которая может дать начало новой рубрике под названием "Не на своем месте". В ее рамках мы будем вспоминать карьеры тренеров, которые чаще всего ассоциируются с успехами в определённом клубе или являются футбольными героями своих стран. Многие из них, в тот или иной период своей карьеры, оказывались в клубе или сборной, которые до сих пор трудно сопоставить с их именами. Необязательно это был провальный период карьеры.

Порой, предыдущие или дальнейшие успехи просто заслоняли за собой этот небольшой период времени. Но именно на него мы предлагаем обратить внимание. Классическим вариантом интересующего нас случая является история Брайана Клафа в Лидсе. Впрочем, о ней уже написаны десятки статей и снят замечательный фильм. Мы же обратим внимание на другие подобные случаи в футбольной истории, благо их было немало. Фатих Терим в Милане, Франк Райкард в Галатасарае, Леонид Буряк в Динамо, Клаудио Раньери в сборной Греции – каждый из них может стать героем рубрики "Не на своём месте". Конечно, приветствуются и ваши идеи в комментариях. Начнём же мы с истории о том, как опытнейший Ги Ру, после более чем 45 (!!!) лет во главе Осера, попробовал перезапустить свою карьеру в новом для себя клубе – Лансе.

Карьера Ги Ру выглядит крайне нетипичной для современного футбола. Впрочем, наверное, и для футбола вообще… Страшно представить – он возглавил Осер в 1961 году, будучи 23-летним, юным тренером (и получив этот пост, только потому, что был самым дешёвым из подавших заявку кандидатов…) и оставался на этой должности, с небольшими перерывами, до 2005-го года. Вместе с Ги Ру Осер прошёл путь от чемпионата Бургундии до чемпионства Франции в сезоне 1995/1996, четырёх завоёванных Кубков Франции и полуфинала Кубка УЕФА в сезоне 1992/1993.

Девяностые стали звёздным часом проекта, который Ги Ру строил на протяжении нескольких десятилетий. Первую попытку уйти Ги Ру принял по окончании сезона 1999/2000. Тренер объявил, что уже не имеет необходимой энергии, чтобы успешно управлять своим детищем далее. Команду возглавил Даниэль Роллан, с 1977 года руководивший дублем Осера. Ги Ру же занял место спортивного директора и советника президента клуба. Сезон, однако, вышел провальным. Осер даже не закрепился в середине таблицы, а вёл борьбу за выживание, завершив чемпионат на 13-ой позиции. Роллан объявил о желании покинуть свой пост, а Ги Ру за год успел соскучиться по тренерскому ремеслу и в мае 2001 года вёл переговоры с… Байером.

Однако, когда президент Осера предложил ему вернуться в родной клуб, выбор был очевиден. Байер же возглавил Клаус Топмёллер и провёл с ним тот самый сезон, после которого клуб получил прозвище "Neverkusen". Ги Ру же, провёл в Осере ещё четыре весьма успешных сезона, завоевав бронзу чемпионата Франции, во второй раз в истории выведя клуб в Лигу Чемпионов и дважды выиграв Кубок Франции. Собственно, после второго завоевания Кубка, в начале июня 2005-го года, Ги Ру объявил, что хочет всё же поставить точку в тренерской деятельности.

Новым тренером Осера стал экс-наставник сборной Франции Жак Сантини, Ги Ру же занял, вроде бы, довольно формальную должность консультанта в центре подготовки молодёжи. Тем не менее, когда спустя год Осер уволил Сантини, пресса писала о том, что основной причиной было не непопадание в зону еврокубков, а именно конфликт с Ги Ру. Дальнейшие события косвенно подтвердили эту версию. Новым тренером стал Жан Фернандес и по ходу первого же сезона в клубе стал нарекать на то, что авторитет Ги Ру давит на команду и на главного тренера. На этот раз, руководство прислушалось к наставнику и решило попрощаться с легендой. Ги Ру пережил этот жест крайне болезненно и даже трагически:

"В 2007 году под давлением тогдашнего главного тренера Осера Жана Фернандеса, которому якобы было некомфортно работать "в моей тени", руководство попросило меня покинуть клуб. Хотя я в тот момент работал всего лишь консультантом в центре подготовки молодежи. В течение двух часов я был исключен из клуба, которому посвятил 46 лет. Я был на грани самоубийства, меня спасла семья и маленькие дети. К счастью, мне быстро поступили конкретные предложения от Бордо, Монако и Ланса. Выбрал Ланс, так как считал, что он ближе мне – как выходцу с востока Франции – по духу. Плюс в Бордо было много бразильцев, а я имел мало опыта работы с латиноамериканцами. Мне оказали в Лансе очень теплый прием. В прессе писали о том, что мне предложили много денег, но на самом деле финансовый вопрос вообще не играл никакой роли. Мне сказали, будут платить столько-то, я согласился без всяких препирательств".

Подписание контракта Ги Ру с Лансом произошло 5 июня 2007-го года. Проблема, однако, возникла там, откуда не ждали. Подписание контракта заблокировал юридический комитет французской Профессиональной Футбольной Лиги, ссылаясь на правило, по которому не подписываются контракты с тренерами, чей возраст больше 65 лет. Ги Ру было уже 68… Дело вызвало резонанс в обществе и спустя пару дней стало, чуть ли не государственным, когда президент Франции Николя Саркози, лично прокомментировал эту ситуацию, выразив надежду, что бюрократия не помешает легендарному тренеру вернуться к работе. Лишь после этого контракт Ги Ру таки был утверждён, и тренер официально возглавил Ланс.

Трансферная кампания была проведена под Ги Ру, свидетельством чему может быть самый дорогой трансфер Ланса тем летом. Им стал ивуарийский вингер Канга Акале, до этого пять лет выступавший в Осере, три из которых – под руководством Ги Ру. Чуть позже Ланс пополнил ещё один экс-подопечный Ги Ру в Осере – форвард Бонавентуре Калу, выступавший за Осер с 2003 по 2005 год, а позже 2 года игравший в ПСЖ. Кроме этих игроков, было подписано ещё семь добротных футболистов (два из которых также являлись бывшими игроками Осера при Ги Ру), прежде всего из чемпионата Франции. Тренер был доволен комплектацией и никаких вопросов между ним и руководством клуба на этот счёт не возникало.

Дебют Ги Ру во главе Ланса состоялся в… Одессе. Волею судьбы, в третьем раунде Кубка Интертото, Ланс сошёлся с Черноморцем и первый матч играл на берегу Чёрного моря. Поразительно, но за долгую и насыщенную карьеру Ги Ру, это был его первый визит в Украину. Перед матчем тренер рассказывал в интервью украинским журналистам:

"В вашей стране еще никогда не бывал. Для меня Украина ассоциируется с именем великого Лобановского. Мы на Западе в свое время старались изучить, перенять его методики. Киевское Динамо и другие команды на протяжении многих лет показывали очень хороший футбол, всегда отличались тактической выучкой и отменной физической подготовкой. Нынешние лидеры украинского футбола тоже хорошо известны в Европе. Ну и, конечно же, ваша сборная, добившаяся неплохого результата на чемпионате мира".

К матчам с Черноморцем Ги Ру подходил с полной серьёзностью и ответственностью. Наплевательского отношения к Кубку Интертото, как полутоварищескому турниру, ни у тренера, ни у команды быть не могло.

"К товарищеским играм эти матчи не имеют никакого отношения. Еврокубки — это совсем другая песня. С Осером у меня было почти сто таких матчей — опыта больше чем достаточно. Готовимся, наигрываем состав в тренировочных играх. Не забывайте — до сих пор мечтаю о том, чтобы завоевать с моей командой какой-нибудь европейский трофей. Пока что этого не удавалось. Выход в Кубок УЕФА стал бы шагом на пути к осуществлению мечты..."

Первый матч прошёл в упорной и довольно равной игре и завершился справедливой ничьей 0:0. После поединка наставник Черноморца Виталий Шевченко даже сетовал на то, что у его команды было больше моментов по ходу игры и будь реализация получше, результат мог бы быть другим – в пользу Черноморца. Ги Ру, впрочем, соглашался со своим визави:

"Мы ожидали такого исхода игры. Одесситы сегодня были динамичнее, что является следствием их лучшей готовности в данный момент. Постараемся добиться лучшего результата во Франции (…) Я считаю, что одесситы сегодня играли очень хорошо. Они внимательно действовали в обороне, провели много быстрых атак".

Ответный матч получился весьма ярким и памятным. Уже на 11-й минуте Олег Венглинский шокировал французских болельщиков, замкнув в падении головой подачу с глубины поля. 0:1 – и теперь Лансу предстояло забить дважды. Однако, быстрый гол больше испугал самих неопытных одесситов и уже довольно быстро, объективно более классный Ланс, сравнял счёт, а под конец первого тайма вышел вперёд. Однако, ситуация вновь могла развернуться на 180 градусов, когда в самом начале второго тайма Валентин Полтавец выходил один на один с вратарём Ланса Рунье, и показалось, что тот сбил одесского хавбека. Судья, однако, увидел в том эпизоде симуляцию со стороны Полтавца и вместо пенальти дал ему жёлтую карточку. В Одессе тот эпизод вспоминают и по сей день, поминая незлым тихим словом арбитра Мануэля Грефе…

На 72-й минуте встречи Акале реализовал свой выход один на один с Виталием Руденко и окончательно похоронил шансы Черноморца на чудо – 3:1. На послематчевой пресс-конференции Ги Ру спросили: "Как вы отреагировали, когда стадион стал скандировать ваше имя?" Тренер ответил:

"Надеюсь, что они будут скандировать его и 16 мая следующего года".

Тогда никто не мог и представить, что эта победа окажется последней для Ги Ру в Лансе…

Дебютный матч Ги Ру в Лансе в Лиге 1 пришёлся на выездной поединок против Бордо. Этот же матч стал первым в тренерской карьере Лорана Блана, потому внимание прессы к данному поединку было вдвойне пристальным.

Контекста этому противостоянию добавляло то, что Блан-игрок провёл один сезон своей карьеры в Осере, под руководством Ги Ру, после чего перешёл в Барселону. Таким образом, теперь наставник символически открывал дверь ученику и в тренерской деятельности. И ученик оказался сильнее учителя – Бордо сумел минимально одолеть Ланс – 1:0. Для Блана это было начало дороги к чемпионству, к которому он приведёт Бордо спустя два года. Для Ги Ру этот матч стал началом конца его тренерской карьеры.

Во втором туре Ланс дома не смог одолеть ПСЖ – 0:0. 16 августа Ланс неожиданно сыграл вничью (1:1) в Швейцарии с Янг Бойз, в рамках Второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. Этот соперник был явно ниже классом, чем Ланс и если выездная ничья с Черноморцем могла быть списана на ранний старт сезона, то к середине августа команда уже должна была набрать ход. Потому, после трёх подряд неудачных матчей уже было понятно, что что-то пошло не так. Но всё же, тяжело было предположить, что Ги Ру проведёт во главе команды ещё только два поединка. 19 августа дома Ланс не смог распечатать ворота явного аутсайдера, Валенсьена – 0:0. Ещё спустя неделю, последовало выездное поражение от Страсбурга 2:1, после которого Ланс, считавшийся перед началом чемпионата одним из фаворитов на чемпионство, опустился на предпоследнюю, 19-ю строчку.

После этой неудачи Ги Ру объявил о своей отставке, признав, что возвращение в большой футбол оказалось не самой лучшей затеей:

"Возможно, мое решение вернуться в футбол было ошибочным. Сейчас я не чувствую в себе силы продолжать тренерскую деятельность. Рад, что руководство Ланса отнеслось к моему решению с пониманием".

Президент Ланса Жерве Мартель объяснял решение тренера, прежде всего проблемами со здоровьем: "Ги Ру покидает команду из-за проблем со здоровьем. Мне очень жаль, но мы уважаем решение великого специалиста. Мы очень благодарны Ру за его профессионализм".

Преемником Ги Ру стал ещё один легендарный для французского футбола человек – Жан-Пьер Папен. Однако, его история – подтверждение правила, что великий футболист далеко не всегда становится хорошим тренером. Папен не смог наладить игру команды и по итогу сезона 2007/2008 Ланс вылетел из Лиги 1. Позже Ги Ру оценил свою ответственность за катастрофу в 4% — ведь он руководил командой в четырёх матчах чемпионата из 38, а ответственность разделяется между главным тренером, тренерским штабом, футболистами и персоналом… Папен, к слову, после того сезона, больше никогда не тренировал в элитном французском дивизионе.

Болельщики Ланса, радужно принявшие Ги Ру вначале, в дальнейшем относились к этому тренеру с изрядной долей иронии. Так, в 2010 году на стадионе Ланса появился баннер: "Ги Ру, вернись… Нет, мы шутим".

Впрочем, сам Ги Ру не слишком страдает от отсутствия большого футбола в своей жизни – его у Ги Ру было предостаточно. Бывший тренер занимается бизнесом, основав фирму по уходе за придомовыми территориями; кроме того, Ги Ру спонсировал соревнования по конным бегам в Сен-Мало и много снимался в различного рода рекламе. Сейчас Ги Ру 82 года, но он всё ещё бодр и регулярно и охотно комментирует события французского и мирового футбола.

Накануне первого матча Ги Ру во главе Ланса, его спросили: "Признайтесь, вы не испытывали страха, решив начать всё сначала? Ведь теперь на карту поставлено ваше доброе имя. Ги Ру мог остаться в истории как легендарный тренер, всю жизнь проработавший в одной команде и добившийся с ней колоссальных успехов. Представляете, что может произойти в случае провала в Лансе?"

Опытный тренер ответил так:

"Да, конечно, отдаю себе полный отчет. Но я счастлив жить в футболе, счастлив снова работать тренером. Безусловно, этот шаг — настоящий вызов. Но если говорить о риске — а где его нет? И неважно, где и в какой должности ты приступаешь к новой работе..."

Что ж, Ги Ру рискнул и это само по себе стоит уважения. Но, вероятно, в тот период, тренер оказался не в то время и не на своём месте.

Александр Шевченко, Football.ua