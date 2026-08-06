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ФІФА відмовилася від планів залучити приватних інвесторів до чемпіонату світу, а Джанні Інфантіно бореться за своє майбутнє.

ФІФА та її президент Джанні Інфантіно здійснили різкий розворот у питанні продажу частки комерційних і операційних прав організації після хвилі критики, яку викликала ця ініціатива.

У заяві Інфантіно зазначив:

"Уважно вислухавши всі сторони, ми дійшли висновку, що цей проєкт спричинив настільки глибокі розбіжності, що незалежно від рівня підтримки більше не відповідає меті, заради якої був запропонований.

Нашим завданням завжди було і залишається об'єднувати та розвивати футбол. Саме тому ця пропозиція не буде реалізована".

Ідея Інфантіно зустріла серйозний опір з боку УЄФА, КОНКАКАФ та Азійської конфедерації футболу (AFC). Європейська конфедерація навіть заявила, що всі 55 її асоціацій-членів бойкотуватимуть турніри ФІФА, включно з чемпіонатами світу, якщо ці плани залишаться чинними.

У відповідь ФІФА вранці п'ятниці опублікувала заяву, в якій наголосила, що "ніхто не продає футбол". Організація також зазначила, що "чує та поважає думки й занепокоєння, висловлені публічно", але водночас підтвердила намір продовжити консультації щодо проєкту, запевнивши у "відкритому та демократичному процесі обговорення".

Втім, невдовзі після цього Азійська конфедерація футболу випустила власну заяву, в якій висловила солідарність з УЄФА та КОНКАКАФ.

Згодом Інфантіно зазнав ще двох серйозних ударів усередині самої ФІФА.

Спочатку свою посаду залишив його радник Карлос Кордейро. У заяві він жорстко розкритикував ініціативу, назвавши її "невигідною для асоціацій-членів ФІФА, невигідною для футболу та невигідною для довгострокового майбутнього гри".

Після цього операційний директор ФІФА Кевін Ламур в коментарі Associated Press заявив, що співробітників організації "ввели в оману" дії Інфантіно. За його словами, він почуватиметься спокійніше після того, як висловив свою позицію, навіть якщо це коштуватиме йому роботи.

"Це проєкт однієї людини. Він не просто не повинен бути реалізований... Настав час, щоб футбольні керівники поставили собі правильні запитання та ухвалили правильні рішення", — сказав Ламур.

Після цих подій становище Інфантіно різко погіршилося. Як повідомили The Athletic кілька співрозмовників у ФІФА на умовах анонімності, до п'ятниці в організації вже майже не сумнівалися, що питання полягає не в тому, чи його відсторонять, а лише коли це станеться.

Станом на вечір п'ятниці венчурна компанія Thrive, засновником якої є Джошуа Кушнер, ще не вийшла з проєкту. Однак це вже не мало жодного значення після того, як керівництво ФІФА офіційно оголосило про відмову від реалізації ініціативи.

Минулого вівторка світовий керівний орган футболу повідомив про намір створити нову приватну структуру — FIFA Forward Enterprises (FFE), яка мала б управляти головними турнірами організації, зокрема чемпіонатами світу серед збірних і клубними чемпіонатами світу. Одночасно ФІФА планувала продати 21-відсоткову частку FFE зовнішнім інвесторам.

Очікувалося, що ця угода принесе 4,2 млрд доларів, які ФІФА хотіла негайно розподілити між усіма 211 національними асоціаціями в межах нової програми фінансування FIFA Fast-Forward Programme (FFFP).

Згідно з проєктом, загальний обсяг коштів на розвиток футболу мав перевищити 10 млрд доларів упродовж наступних чотирьох років. Попри дедалі гострішу критику, ФІФА наголошувала: навіть якщо асоціація виступить проти створення FFE, але ініціативу все ж схвалять, вона однаково отримає 20 млн доларів у циклі 2027–2030 років. У наступних циклах суми мали зрости до 22 млн (2031–2034) і 24 млн доларів (2035–2038) незалежно від того, чи буде продано частку FFE приватним інвесторам.

Водночас асоціації, які підтримали б створення FFE, отримали б уже по 40 млн доларів у період 2027–2030 років. Подальші виплати залишалися такими самими, як і для інших членів.

Три конфедерації, які відкрито виступили проти цієї ініціативи, представляють 137 із 211 асоціацій-членів ФІФА. Для схвалення проєкту необхідно було отримати підтримку більшості членів організації, а також затвердження Виконавчої ради ФІФА, до складу якої входять 37 осіб, серед них Джанні Інфантіно та вісім віцепрезидентів.

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) пізно ввечері в п'ятницю також виступила із заявою. Вона не відкинула пропозицію ФІФА, але наголосила, що фінансові й комерційні рішення "завжди повинні служити інтересам футболу й ніколи не ставати важливішими за його сутність".

Втім, уже за кілька годин ФІФА офіційно зняла це питання з порядку денного. За інформацією The Athletic, під час засідань УЄФА та КОНКАКАФ у четвер учасники також обговорювали майбутнє Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА.

Інфантіно очолює організацію з лютого 2016 року, коли змінив на посаді Зеппа Блаттера. До останніх подій вважалося, що на виборах президента ФІФА у березні 2027 року він знову балотуватиметься без конкурентів.

"Моє нинішнє враження таке: він втратив дуже багато довіри", — заявила президентка Норвезької футбольної асоціації Лізе Клавенесс в коментарі VG.

"Минулого разу ми не голосували за нього й від самого початку скептично ставилися до цієї ініціативи. У ФІФА є багато позитивного, але якщо легковажно ставитися до принципів управління та правил, довіра дуже швидко зникає".

Що далі для Інфантіно?

Для Джанні Інфантіно минулий тиждень став серйозним ударом по репутації. Ще кілька днів тому він очолював ФІФА, яка після літнього чемпіонату світу відзвітувала про 15 млрд доларів доходу, а більшість представників футбольної спільноти майже не сумнівалася, що наступної весни він без проблем здобуде ще один президентський термін. Більше того, чимало національних асоціацій уже надіслали листи із підтвердженням своєї підтримки.

Однак публічна критика з боку одразу кількох великих конфедерацій стала для Інфантіно нищівним і несподіваним ударом. Погрози УЄФА бойкотувати турніри ФІФА самі по собі були достатньо серйозними, але після того, як до європейців приєдналися КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу, президент ФІФА ризикував залишитися в меншості.

Після цього проти Інфантіно фактично виступили й люди з його найближчого оточення — спочатку Карлос Кордейро, а потім Кевін Ламур. Дискусія щодо майбутнього проєкту швидко перетворилася на боротьбу самого Інфантіно за власну посаду.

Наразі йому вдалося зберегти крісло президента, відмовившись від суперечливої ініціативи. Втім, тепер його позиції виглядають значно слабшими, а на виборах президента ФІФА у 2027 році він цілком може отримати реальних конкурентів.

Кандидатури мають бути висунуті до листопада. Схоже, попереду на ФІФА чекає напружена передвиборча кампанія.

The Athletic