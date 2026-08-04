Чтиво

ЛАСК, Сабах, Орхус, Тун та інші клуби, які сенсаційно перервали багаторічне домінування фаворитів у своїх чемпіонатах.

Потихеньку набирає обертів футбольний сезон-2026/27. Починаються національні чемпіонати, якi, щоправда, не належать до топових. І поки новий остаточно не затьмарив попередній, хотілося повернутися до сезону, що завершився, тим більше він вийшов по-справжньому дивним. Не пригадаю жодного такого, в якому було б стільки несподіваних розв'язок у боротьбі за чемпіонство. Дуже багато команд виграли якщо не вперше у своїй історії, то після тривалої перерви. Ось цими чемпіонатами і пройдемося в алфавітному порядку.

Австрія

ЛАСК з Лінца в останньому турі оформив свій другий в історії і перший з 1965 року чемпіонський титул, на два очки випередивши чинного на той момент чемпіона Штурм з Граца. Шкода, що вже не грав у складі нового чемпіона наш Максим Таловєров, який кілька сезонів виступав або в центрі оборони команди, або в опорній зоні.

Азербайджан

Сабах, заснований лише у 2017 році, відібрав у Карабаха, який вперше в історії азербайджанського футболу вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, титул чемпіона країни. Карабах відстав на дев'ять очок. Це перший чемпіонський титул в історії клубу, який додав до цього трофею ще й перемогу у Кубку країни.

Нагадаю, що автором першого голу в історії Сабаха був нападник збірної України Марко Девіч.

Болгарія

Останні 14 (!) років щоразу чемпіоном ставав Лудогорець, проте цього разу його карта була бита грандом болгарського футболу софiйським Левські. 27-е чемпіонство столичного клубу (частіше перемагали лише ненависні земляки із ЦСКА – 31 раз) та перше за 17 років, тобто з 2009 року. Лудогорець же, що зовсім несподівано пропустив уперед ще й софійський ЦСКА-1948, який досі ніколи так високо не забирався.

Угорщина

Епоха легендарного Фраді чи Ференцвароша, який виграв сім титулів поспіль, як мінімум перервалася. Лише на одне очко Ференцварош відстав у таблиці від Дьйора. У 80-ті цей клуб, називаючись Раба ЕТО, був флагманом угорського клубного футболу, стабільно грав у єврокубках, а потім здав позиції. У 2013 повернув собі на рік чемпіонське звання, а потім взагалі опустився в нижчу лігу. Змінювалися власники, назви клубу, і ось нарешті новий тріумф. Причому на другий рік після довгоочікуваного повернення до еліти. У першому сезоні клуб фінішував четвертим, у другому став чемпіоном.

Насправді чемпіонство Дьйора демонструє слабкість угорського клубного футболу і невдалий сезон Ференцвароша, який надто вже сконцентрувався на єврокубках. У Лізі чемпіонів вже цього сезону Дьйор відразу ж вилетів, поступившись чемпіону... Ісландії.

Данія

Один із найсильніших клубів країни ФК Копенгаген не потрапив у фінальну шістку, хоч і пробився до Ліги конференцій, вибивши звідти наш Полісся. Провалив закінчення сезону інший столичний гранд Брондбю. В результаті у відчайдушній гонці з ще одним датським топ-клубом Мідт'юлланном чемпіоном вперше після 40-річної (!) перерви став Орхус. У передостанньому турі Орхус забезпечив собі перше місце, обігравши у гостях Брондбю. Цікаво, що після старту чемпіонату Орхус продав свого основного опорного півзахисника Мадсена у… ФК Копенгаген. Тож і заробили грошей, пiдсиливши конкурента, і все одно перемогли у чемпіонаті!

Литва

Тут уперше в історії чемпіоном став каунаський Жальгіріс, який спочатку був частиною знаменитого баскетбольного Жальгірісу.

Норвегія

Хоча цей чемпіонат, як і литовський зі шведським, проходить системою «весна-осінь», пройти повз нього не можу. Заполярний Буде/Глімт, єдиний заполярний чемпіон в історії (чемпіонат Гренландії не враховуємо) футболу, виграв чотири з п'яти останніх першостей, а тріо Буде/Глімт-Мольде-Русенборг виграли усі 11 останніх чемпіонатів. Але цього разу вони дружньо програли Вікінгу зі Ставангера, який на очко випередив Буде/Глімт, що тим часом феєрував у Європі. Третім же фінішував найпівнічніший футбольний клуб планети (з-поміж професійних) Тромсе.

У Вікінга це дев'ятий чемпіонський титул в історії, але перший із 1991 року, тобто за 34 роки!

Румунія

У 80-ті роки Університатя з Крайови була дуже грізним клубом, що перемагав у чемпiонатi та сягав чвертьфіналу Кубка УЄФА. В останні роки вона постійно крутилася біля лідерів, займаючи 3-4 місця. І ось нарешті перемога! Перша за 35 років, тобто з того самого, як Вікінг, 1991 року.

Другою стала інша Університатя – з Клужа, але про її небувалий тріумф ми писали раніше, представляючи суперника Динамо Київ у Лізі Європи.

Швейцарія

Тут зовсім унікальне досягнення. Скромний Тун у першому сезоні після п'ятирічної відсутності у швейцарській Суперлізі одразу став чемпіоном! Вперше у своїй історії! Причому чемпіоном став не в останньому чи передостанньому турі, а по сутi після першого етапу. Кажу "по суті", тому що у фінальній шістці йому достатньо було набрати очко або щоб конкурент Санкт-Гален разок оступився. Так і сталося: у фінальній шістці Тун набрав лише одне очко, причому в останньому турі в статусі чемпіона, просто Санкт-Гален, який став віце-чемпіоном, не зміг уникнути втрат.

Швеція

Теж "весна-осінь", і теж 100% новий чемпіон, та ще й з маленького містечка Хеллевік, населення якого менше півтори тисячі чоловік!

Втім, про особливості шведської першості ми вже писали.

Шотландія

Тут дива не сталося, але знову ж таки пройти повз було б неправильно. Чемпіоном став великий Селтік, але ледве-ледве першість не виграв Хартс. В останньому турі команди зустрічалися на "Селтік Парку", і Хартс влаштовувала нічия. "Сердця" вiдкрили рахунок, а до 87-ї хвилини рахунок був 1:1, але наприкінці Селтік дотиснув команду з Едінбургу, забивши два голи.

Востаннє чемпіонський трофей залишав Глазго далекого 1985 року, коли переміг Абердін великого тоді ще не сера, а просто Алекса Фергюсона.

Хочеться вірити, що європейський сезон, що починається, також буде багатим на сюрпризи, але ще більше хочеться, щоб ці сюрпризи нас виключно радували.