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Football.ua анализирует тренерскую карьеру Олега Лужного перед ее возможной новой страницей на Британских островах.

Накануне, известный украинский специалист Олег Лужный, заявил, что еще не сказал свое последнее слово на тренерском мостике в английских клубах, и что его следующим местом работы может стать коллектив именно из этой страны.

Последние тенденции в украинском футболе характерны тем, что наконец наши тренеры получают возможность поработать на хорошем уровне за рубежом. Сергей Ребров за три года стал если не легендой, то очень важной частью истории Ференцвароша, Юрий Вернидуб творит чудеса во главе Шерифа в Лиге чемпионов, Андрей Шевченко стал первым украинским тренером в Серии А, а Роман Григорчук — первым украинском тренером — чемпионом трёх стран.

На этом фоне неудивительно, что у многих украинских тренеров, возникают мысли о том, чтобы попробовать себя в Европе. Однако, заявление Олега Лужного, что он готов начать работу в Англии, всё же удивило. Впервые Олег Романович попробовал себя в тренерской деятельности в январе 2005 года. С тех пор прошло уже почти 17 лет, однако за всё это время, Лужный работал главным тренером в совокупности едва ли два года. Бóльшую часть своей карьеры Олег Романович провёл в качестве ассистента главного тренера в киевском Динамо.

Как ни крути, это не тот бэкграунд, с которым начинают работу за рубежом, а тем более, в Англии. Впрочем, поверхностный взгляд может быть обманчив, а чего у Лужного точно не отнять — колоссального футбольного опыта на наивысшем уровне, в том числе и на Туманном Альбионе. Потому предлагаем вам проанализировать работу Олега Лужного главным тренером и попытаться понять — может ли его карьера возобновиться в Англии?

Итак, в начале 2005 года, Лужный возглавил малоизвестный латвийский клуб Вента, в качестве играющего тренера.

Амбиции руководства клуба были немалыми — создать местного гранда и бороться за попадание в группу Лиги чемпионов. Лужный начал строить команду под себя, пригласив 32-летнего Александра Хацкевича, Юрия Беньо, а также Мацея Налепу. По меркам чемпионата Латвии — усиление, действительно достойное борьбы за чемпионство. Однако, спустя считанные недели в команде начались проблемы с выплатами зарплат. К маю футболисты отказывались выходить на поле, пока им не заплатят. Кое-как вопрос решили.

И хотя Лужный убеждал журналистов (и вероятно, самого себя), что "финансовый кризис" преодолён, понятно, что экс-игрок Динамо и Арсенала рассчитывал не на такое начало тренерской карьеры. Одним словом, проект ФК Вента оказался большим мыльным пузырём и финансовой аферой, о которой Football.ua подробно рассказывал здесь. Потому оценивать этот период работы Олега Романовича, как главного тренера, будет некорректно — собственно заниматься тренерской работой в нормальных условиях, в Латвии Лужному не довелось.

После небольшого перерыва, в мае 2006-го года, Лужный вернулся в киевское Динамо — в качестве ассистента главного тренера Анатолия Демьяненко. Первый сезон в Киеве выдался относительно успешным — Динамо вернуло себе чемпионские медали Высшей лиги и выиграло Кубок Украины. Огромной ложкой дёгтя, изрядно испортившей вкус "золотого дубля" стал провал в группе ЛЧ, где Динамо заняло четвёртое место, не добыв ни единой победы.

Следующий сезон начался с четырёх подряд матчей без побед — беспрецедентный провал. Уже в тот период в прессе начались слухи о том, что Лужный может заменить Демьяненко. Это выглядело бы логично — молодой (39-летний, на тот момент) тренер, сделавший себе имя в Динамо Лобановского и имеющий немалый опыт игры в Арсенале Венгера. Последней каплей, после которой Демьяненко был уволен, стало безвольное выездное поражение киевлян от Ромы в первом туре группы ЛЧ.

Исполняющим обязанности был назначен… Йожеф Сабо, для которого это был уже пятый приход на тренерский мостик Динамо. Однако, Сабо проработал в команде лишь полтора месяца (6 побед, 4 поражения, в том числе дома от Нефтяника), после чего оставил свой пост из-за проблем со здоровьем. Тогда-то, 4 ноября 2007 года, исполняющим обязанности главного тренера впервые стал Лужный.

Первый же матч во главе родного клуба Лужному довелось провести на "Олд Траффорд", против МЮ с Роналду и Руни в составе и сэром Алексом Фергюсоном на тренерском мостике. Был ли шанс настроить кризисное Динамо на противостояние с соперником такого уровня? Если да, то очень теоретический. Реальность оказалось весьма жестокой к Лужному и в первом своём матче он проиграл без шансов — 4:0.

Но уже спустя четыре дня состоялся первый из двух лучших матчей в тренерской карьере Лужного — 11 ноября 2007 года Динамо принимало дома донецкий Шахтёр Мирчи Луческу. Учитывая обстоятельства, фаворитом, естественно, считались "горняки". Например, Football.ua анонс к этому матчу начал с вопроса: "Что мы увидим: очередной позор или силу воли столичной команды?" и спрогнозировал поражение киевлян 1:2.

Однако, сам матч запомнился не только и не столько футболом, сколько погодой — Киев накрыло густым снегопадом, к которому работники стадиона "Динамо" им. Лобановского оказались совсем не готовы. Но матч состоится в любую погоду, и он состоялся — красным мячом по белому полю, на котором не разглядеть разметки. В таких условиях тактика и техника отходят на второй план, а результат приносит самоотдача, борьба и желание игроков. И харизматичный Лужный сумел настроить кризисную команду на нужный лад. В сложном, драматичном поединке, киевляне сумели добыть важную победу — 2:1.

После этого матча Игорь Суркис заявил, что Сабо на тренерский мостик Динамо не вернётся, Базилевич и Буряк "могут искать себе работу в других клубах", а Лужный может рассматриваться, как кандидат на пост главного тренера Динамо, "если будет результат". Чуть позже Суркис уточнил — чтобы стать главным тренером, Лужному нужно выиграть во всех оставшихся до зимнего перерыва матчах.

Затем последовала минимальная победа над киевским Арсеналом и домашний матч с Ромой, который и должен был стать индикатором успешности первых недель работы Лужного в Динамо. Увы, этот матч стал первым громким провалом Олега Романовича во главе Динамо — безвольное поражение 1:4. Футболисты "бідкалися", Лужный разводил руками — мол, что можем поделать, если игроки такого уровня? Собственно, после этого поединка стало ясно, что если Олег Романович и возглавит клуб, то не сейчас.

Далее был разгром Черноморца 5:2, неожиданный проигрыш в кубковом поединке в Симферополе Таврии 2:0, убедительный домашний реванш 3:0 и поражение 3:0 от Спортинга, окончательно развеявшее все иллюзии насчёт шансов Лужного возглавить команду. В декабре главным тренером Динамо был назначен Юрий Сёмин, а Лужный вошёл в его тренерский штаб, в качестве ассистента. В этой роли Олег Романович провёл чуть больше 2,5 лет, помогая Сёмину и заменившему его Валерию Газзаеву.

Следующий шанс возглавить команду выпал Лужному после того самого поражения от Шерифа в Тирасполе в конце сентября 2010-го года. Вновь Олегу Романовичу нужно было проявить себя в качестве кризисного менеджера. И снова, чуть ли не сразу после принятия на себя функций главного тренера, Лужному довелось играть против Шахтёра. На этот раз, "горняки", на Донбасс Арене, не оставили шансов Динамо, уверенно переиграв киевлян 2:0.

Но уже через несколько дней горечь поражения была подслащена первой победой в ЛЕ в том сезоне — киевляне на выезде обыграли АЗ 1:2. Это была первая победа тренера Лужного в еврокубках. Дальше — больше. Выездная победа над Волынью (1:2), кубковая победа над Севастополем (1:2), суперразгром Ильичёвца (9:0) и домашняя победа над АЗ (2:0). Казалось бы, ситуация начала налаживаться. Шевченко говорил, что Лужный делает великолепную работу, Суркис опровергал слухи о переговорах с Сёминым, а сам Олег Романович обещал вернуть Динамо схему игры, приносившую победы ранее.

На этом фоне, неожиданное домашнее поражение от Оболони 0:2, стало громом среди ясного неба. Лужный объяснял поражение недооценкой соперника, после победной серии… Если бы это поражение осталось единичным случаем, возможно оно не воспрепятствовало бы назначению Лужного, но случилось иначе. Спустя три дня Динамо одержало натужную кубковую победу над Сталью (2:3), а ещё через четыре дня сыграло вничью с Таврией в Симферополе (1:1). В следующем же туре, Динамо не смогло обыграть Металлист Мирона Маркевича (1:1) — таким образом получилась серия из трёх матчей без побед.

Очевидно именно эти результаты убедили Игоря Суркиса не доверять тренерский пост Лужному, а сконцентрироваться на возвращении Юрия Сёмина. Далее была домашняя победа над Севастополем (2:0), выездной разгром БАТЭ (1:4 — Милевский ответил за свои слова), унылая домашняя нулёвка с Шерифом и возвращение Юрия Сёмина. Лужный вновь вошёл в тренерский штаб Юрия Павловича и проработал в нём до лета 2012-го года, после чего наконец получил должность главного тренера, правда не в Динамо, а в Таврии.

В Симферополе тогда собралась весьма солидная команда, во главе с опытнейшими Езерским, Назаренко и Калиниченко. Вместе с ними в команде играли молодые Юрий Путраш, Антон Шиндер и другие, не последние в украинском футболе люди. И даже в том, пиковом чемпионате Украины, с таким составом вполне можно было бороться за еврокубковую зону.

Такая цель была, о чём на презентации Лужного поведал гендир Таврии Сергей Куницын: "Олег Романович — очень ответственный человек, и он сделает все возможное, чтобы выполнить поставленную перед ним учредителями клуба задачу — уже по итогам ближайшего сезона вывести Таврию в Лигу Европы". Правда сам Лужный предостерегал, что команда готова к этой цели лишь на 60%.

На деле всё оказалось ещё более прозаично — за первые 10 туров чемпионата Таврия одержала 4 победы, 2 ничьи и потерпела 4 поражения, заняв традиционное место в середине таблицы. К притирке команды и тренера добавилась "война" руководства клуба с агентом Дмитрием Селюком, из-за которого ряд его подопечных начали процедуру расторжения контракта с клубом. Да и задача попадания в еврокубки в условиях перестройки, психологически давила на команду, о чём говорили в околофутбольных кругах Симферополя.

Лужный тасовал состав, подыскивал для футболистов оптимальные позиции, пытался привить команде своё видение футбола. Конечно, эксперименты тренера сказывались на игре и результате. Чего команде не занимало — боевого духа. Об этом свидетельствую два факта — по итогам осенней части чемпионата, Таврия была лидером по проценту удачных отборов и занимала второе место по количеству ударов по воротам. Однако выйти на пределы "серой зоны" турнирной таблицы так и не удавалось…

Оценивая осеннюю часть чемпионата, Сергей Куницын больше всего внимания уделял "войне" с Дмитрием Селюком, а также решению Лозаннского суда о запрете на трансферы. К тренеру претензий не было, но выход в еврокубки оставался главной задачей.

Запрет на трансферы привёл к неполной комплектации команды во время зимнего перерыва, что опять-таки, повлияло на возможность тренера привить свой рисунок игры. К этому добавились недопонимания между тренером и руководством клуба. Вот, как комментировал Лужный коммуникацию с руководством в январе 2013-го года: "А кто будет обсуждать сложившуюся ситуацию, если никого нет? Генеральный директор? Два дня я с ним общался, а потом он куда-то пропал". В феврале же, внутри клуба разгорелся небольшой скандал.

В клубе обвинили Лужного в том, что он взял с собой на сбор в Турцию людей, не работавших в Таврии. Речь шла о тренере Валерии Зуеве. Вот что говорил директор Таврии Юрий Васюков: "Валерий Зуев у нас не работает. Ни со мной, ни с другими руководителями клуба это назначение не согласовывалось. Да и не могло согласовываться, поскольку на сегодняшний день вакансий в штатном расписании у нас нет.

Мне доложили, что по своей инициативе Лужный взял на сбор в Турцию целую группу людей (в том числе и Зуева), которые в Таврии не работают. И это в условиях, когда мы вынуждены экономить каждую копейку. Проведем расследование. Если эти "туристы" находятся в Турции за счет нашего клуба, вычтем деньги из зарплаты Лужного".

В начале марта, однако, Зуев таки был официально назначен в тренерский штаб Лужного.

В итоге, весенняя часть чемпионата мало отличалась от осенней. Всё те же чередования побед с поражениями и невозможность хотя бы приблизиться к еврокубковой зоне в таблице. В Кубке же Таврия, в четвертьфинале уступила в "крымском дерби" по пенальти Севастополю.

Самыми яркими моментами весенней части сезона стала победа в результативном матче над донецким Металлургом (4:3), после которой Лужный сорвался на телевизионных экспертов, критикующих команду, а также, ставшая легендарной, домашняя победа над Динамо.

Матч предпоследнего тура того сезона не имел турнирного значения для Таврии — крымчане уже давно утратили возможность попасть в еврокубки, но и вылет команде не грозил. Динамо же отчаянно боролось с Металлистом за серебряные медали и попадание в Лигу чемпионов и каждое очко для киевского клуба было на вес золота. Однако, подопечные Лужного проявили принципиальность и в ярчайшем стиле сумели одержать красивую победу — 3:2. Этот матч остался последним ярким футбольным событием в Крыму на долгие-долгие годы…

По итогам сезона Таврия заняла 11-е место — худший результат за 9 лет. Однако, и в этом случае на тренере лежит только часть вины. Конфликт клуба с Селюком, нежелание его футболистов играть за Таврию, запрет на трансферы и недостаточная комплектация команды, конфликты внутри клуба и непоследовательность руководства — всё это непосредственно влияло и на работу тренерского штаба и, следовательно, на результат.

После ухода из Таврии, Лужный два с половиной года находился вне футбола, пока в январе 2016 года Юрий Дячук-Ставицкий не представил его, как главного тренера львовских Карпат.

Когда же журналисты стали звонить Олегу Романовичу и расспрашивать о комплектации команды, планах тренировок и т.д., выяснилось, что функция Лужного в клубе несколько другая.

"Я удивлен, что ваши коллеги (журналисты, — А.Ш.) постоянно пишут о первой команде Карпат, как о команде Лужного. Обо мне постоянно пишут — главный тренер. Когда проходила моя презентация, меня назвали главным тренером всего клуба. А главный тренер первой команды — Беззубяк. Люди должны правильно меня понять. Я не ответственен за результат первой, второй или третьей команды. У меня есть договоренность с президентом Карпат Петром Дыминским о том, что я буду главным тренером клуба до мая месяца.

За это время я присмотрюсь к командам, рассмотрю проблемы, отмечу положительные моменты. Оценивая, насколько футболисты и тренеры отвечают уровню клуба. И после этого, в мае мы с Петром Петровичем и поговорим о дальнейшем сотрудничестве. Если мы договоримся, будет результат. Меня просто удивляет, что пишут. Я читаю в СМИ: "Команда Лужного выиграла". Я к этому не имею никакого отношения. Я буду ответственным за победы и поражения, когда буду вести тренировочный процесс", — объяснял в тот период Лужный.

Сотрудничество в такой странной форме, однако, ни к чему не привело и вскоре завершилось. А летом 2017-го года Лужный вновь вернулся к работе ассистентом главного тренера Динамо — на этот раз он помогал Александру Хацкевичу.

Интересно, что в тот период Лужного уже сватали в Англию — местные СМИ сообщали, что Арсен Венгер может возглавить Эвертон, а Лужный станет его помощником. Однако, этого не произошло и Лужный отработал с Хацкевичем вплоть до отставки беларуса. Алексей Михайличенко в свой тренерский штаб Лужного не пригласил…

К сожалению, Олег Лужный всё ещё не получил шанса поработать главным тренером в нормальных условиях, когда есть доверие руководства, условия для комплектации и тренировок команды. Лужный занимал пост главного тренера четырежды (не считая странной должности в Карпатах), но каждый раз ему препятствовали независящие от тренера обстоятельства.

Потому, его желание вернуться к работе выглядит естественно и понятно. И конечно, интересно было бы вновь понаблюдать за легендарным украинским игроком, в качестве главного тренера. И вдвойне интересно, в качестве главного тренера английского клуба.