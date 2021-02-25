Французский специалист прекратил работу в клубе из МЛС.
Тьерри Анри, getty images
25 февраля 2021, 18:57
Тьерри Анри покинул пост главного тренера Монреаль Импакт, сообщает официальный сайт клуба из МЛС.
Причиной ухода французского специалист стали семейные обстоятельства:
"С тяжелым сердцем я принял это решение. Прошлый год был для меня чрезвычайно сложным. Из-за всемирной пандемии я не мог видеться со своими детьми.
К сожалению, из-за продолжающихся ограничений и того факта, что нам придется снова переехать в США на несколько месяцев, лучше не будет.
Разлука — слишком большая нагрузка для меня и моих детей. Поэтому мне очень грустно, что я должен принять решение вернуться в Лондон и покинуть Монреаль".
Ранее французский тренер возглавлял Монако и входил в тренерский штаб сборной Бельгии, а сейчас интересен Борнмуту.