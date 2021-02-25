Северная Америка

Французский специалист прекратил работу в клубе из МЛС.

Тьерри Анри покинул пост главного тренера Монреаль Импакт, сообщает официальный сайт клуба из МЛС.

Причиной ухода французского специалист стали семейные обстоятельства:

"С тяжелым сердцем я принял это решение. Прошлый год был для меня чрезвычайно сложным. Из-за всемирной пандемии я не мог видеться со своими детьми.

К сожалению, из-за продолжающихся ограничений и того факта, что нам придется снова переехать в США на несколько месяцев, лучше не будет.

Разлука — слишком большая нагрузка для меня и моих детей. Поэтому мне очень грустно, что я должен принять решение вернуться в Лондон и покинуть Монреаль".

Ранее французский тренер возглавлял Монако и входил в тренерский штаб сборной Бельгии, а сейчас интересен Борнмуту.