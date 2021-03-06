Северная Америка

Легендарный английский экс-полузащитник рискует влипнуть в первый крупный скандал во главе Интера Майами.

Как сообщает флоридская ежедневная газета Sun-Sentinel, функционеры американской МЛС заинтересовались деталями контракта французского полузащитника Блеза Матюиди, который летом 2020 года перебрался в Интер Майами из туринского Ювентуса на правах свободного агента.

Ключевым пунктом, на который обратило внимание руководство лиги, стала графа о заработной плате игрока, которая, как сообщает источник, может превышать "потолочное" значение, установленное регламентом лиги.

"Major League Soccer приступила к официальной проверке подписания контракта между клубом Интер Майами и полузащитником Блезом Матюиди, в частности, выясняя, соответствует ли подписание этого игрока максимальному бюджету зарплат и руководящим принципам Major League Soccer. MLS не будет давать никаких дополнительных комментариев до завершения расследования", — гласит официальное заявление организаторов состязаний.

Напомним, что Интер Майами подписала Матюиди по схеме с "целевым распределением денег" (ЦРД) — механизм MLS, который позволяет клубам подписывать игроков, годовая зарплата которых превышает максимально допустимую величину (612 500 долларов в 2020 году).

Согласно объему резервов ЦРД, клубам разрешено использовать 2,8 млн долларов за счет этой схемы, по состоянию на 2020-й год, при этом, 1,61 миллиона долларов — это максимальная зарплата, которую игрок может заработать в год в лиге, не будучи зарегистрированным в качестве футболиста внутреннего рынка (designated player, DP).

Интер Майами ранее объявил, что в прошлом году они использовали резервы ЦРД для подписания Николаса Фигаля и Леандро Гонсалеса Пиреса.

Правила лиги позволяют командам приобретать до трех игроков, затраты на компенсацию и приобретение которых превышают максимальную заработную плату, но при этом не превышают общий бюджет максимальной заработной платы, установленный на уровне 4,9 млн долларов.

Проблема состоит в том, что с целью заполучить Гонсало Игуаина, Интер Майами зарегистрировала Матюиди как игрока ЦРД, в то время как по всем признакам и потенциальному объему заработной платы он попадал под категорию DP. Это, в свою очередь, закрыло бы дорогу в клуб для аргентинского нападающего, так доступные слоты для подписания DP игроков клуб потратил на Матиаса Пеллегрини и Родольфо Писарро.

После своего прибытия в Интер Майами, Блез Матюиди сумел отличиться одним забитым мячом в 16-и матчах регулярного первенства.

На данный момент, Интер Майами готовится к началу тренировочных сборов, которое запланировано на начало следующей недели. У клуба также запланировано пять-шесть предсезонных матчей, прежде чем MLS начнет регулярный сезон 17 апреля.