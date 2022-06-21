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Пропонуємо до вашої уваги розповідь футболістів про те, як вони прощаються з клубами під час трансферів.

Трансфери — невід'ємна частина футбольного життя. Футболісти залишають клуб у пошуках трофеїв, більш великої заробітної плати, або ж через конфлікт з керівництвом.

Пропонуємо до вашої уваги розповіді футболістів про те, що відбувається в клубі та в житті футболістів, коли вони прощаються зі своїми командами.

"Коли ви залишаєте клуб, то двері боляче б'ють вас по спині", — вважає екс-захисник Північної Ірландії Гарет Маколі. Клуб є і буде існувати. До вас, під час вашої гри та після. Дуже важливо, щоб ті діти, що хочуть стати футболістом, зрозуміли — ми звичайний товар у великій індустрії. Це жорстко, але так і є. Вболівальники бачать лише остаточний результат, гламур. Ніхто не бачить тієї безжальності та яким футболіст буває самотнім", — вважає колишній футболіст.

Мабудь, Маколі має рацію, адже всі ми бачимо лише ТВ-картинку. Ми не буваємо всередині клубу, на тренуваннях, на зборах.

Почесний караул для Орігі, фанфари для Марка Нобла від Вест Гему, приємна вечірка із Ролексами для всього персоналу від Голанда. Все це дуже красиво виглядає для інтернету, але в основному немає нічого спільного із більшістю клубів.

"Під час останнього матчу Террі за Челсі гру зупинили для аплодисментів на його адресу. Це було дуже красиво, але якщо б щось таке зробили для мене — вибачте, це не моє. Хоча очевидно, що це футболісти одного клубу, як той же Нобл. Взагалі у футболі дуже мало місця для сентиментів.

Частіш за все це обмежується прощавальним листом у групі футболістів WhatsApp і все. Буває так, що футболіста в один момент видаляють із групи і все. Нещодавний чемпіон Англії був у шоці від такої байдужості.

Що цікаво, у деяких клубних чатах є певні обмеження. Наприклад, у групі можуть писати не всі, а лише адміністрація клубу. У футболістів в такому випадку є свій, окремий, чат для спілкування. Буває ще так, коли в основному чаті тренер написав про те, що тренування завтра буде раніше звичайного, а гравець переплутав чати і відповів йому щось накшталт "відвали від мене".

Вже колишній футболіст Мідлсбро Сол Бамба дуже сміявся, коли йому розповіли історію про те, як один гравець нижчого дивізіону Англії видавав себе за адміністратора клубу у подібній групі.

"Інколи буває так, що наша дурість не знає меж. Гравці обговорюють тренера та сумніваються у його професійній придатності, але плутають групи та все це читає сам коуч. Це відбувається всюди — від АПЛ до п'ятого дивізіону", — розповідає Бамба.

Ви повинні залишити групу. Навіть якщо ви добре розійшлись з клубом. Це своєрідна роздягальня, і якщо ви не є її частиної — будьте ласкаві.

Одного разу Мая Йошида перейшов в оренду до Самдорії з Саутгемптону і вже не повернувся. Хлопцю не дали попрощатись з командою, про що він написав у своєму Твіттері. Вісім років, більше 200 матчів — ось так непомітно все скінчилось.

Але чи дійсно прощання так важливі для футболістів?

"Ми дійсно дуже прикипаємо один до одного. Люди думають, що ми отримуємо заробітну плату, переходимо з клубу до клубу. Але ми звикаємо до команди, до клубу, до персоналу. Коли ми залишаємо команду, то нам дуже важливо зробити це на мажорній ноті.

Нещодавно Денні Дрінквотер остаточно залишив лондонський Челсі, куди перебрався з Лестеру п'ять років тому. До честі футболіста, він був абсолютно чесним з фанатами та попросив вибачення за те, як склалась його кар'єра в стані "синіх".

А ще є дужа цікава історія Джермейна Пеннанта, який залишив свій Порше прямо на вокзалі Сарагоси. Футболіст кинув автівку посеред дороги із ключами в салоні та вилетів до Англії на підписання контракту зі Сток Сіті. Машина три місяці стояла, доки футболіст не забрав її та не подарував своєму перекладачу.

Випадок Голанда — це виключення з правил. Той самий Бамба розповідає, що коли він залишав Лідс, то гравці йому подарували лосьон після гоління. "Це дійсно пройняло мене. Але той випадок — перший та останній у моїй кар'єрі.

"Звісно, я кожний раз дарую щось своїм вже екс-партнерам по команді, але до Ролексів ще не доходило. Я не стількі заробляю", — зі сміхом розповідає вихованець ПСЖ.

За матеріалами The Athletic.

Переклав Володимир Максименко