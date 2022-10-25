Football.ua пропонує вам дізнатися, кому і що потрібно у п'ятому турі.
Другий блок матчів групової стадії Ліги чемпіонів набирає обертів. У п'ятому турі може вирішитись доля путівок у плей-офф у багатьох групах.
Зазначимо, що п'ять команд уже гарантували собі потрапляння у весняну частину Ліги чемпіонів.
Група А: Наполі
Група В: Брюгге
Група С: Баварія
Група F: Реал
Група G: Манчестер Сіті
Хто може вийти до 1/8 фіналу у п'ятому турі?
Група А: Ліверпуль
Група В: Порту
Група С: Інтер
Група D: Тоттенгем, Марсель, Спортінг
Група Е: Челсі, Зальцбург
Група F: Лейпциг
Група G: Боруссія
Група Н: ПСЖ, Бенфіка
Втратили шанси на вихід до 1/8 фіналу.
Група А: Рейнджерс
Група С: Вікторія
Група F: Селтік
Хто може втратити шанси на вихід до 1/8 фіналу у п'ятому турі?
Група A: Аякс
Група B: Атлетіко, Баєр
Група C: Барселона
Група D: Айнтрахт, Спортінг
Група Е: Динамо Загреб, Мілан
Група F: Шахтар
Група G: Севілья, Копенгаген
Група H: Ювентус, Маккабі Хайфа
Можуть фінішувати на останньому місці у групі.
Група A: Рейнджерс
Група B: Баєр
Група C: Вікторія
Група Е: Мілан
Група F: Селтік
Група G: Севілья, Копенгаген
Як можна бачити, відразу дванадцять команд мають шанси кваліфікуватися до наступної стадії змагання. Пропонуємо вам дізнатись, що їм для цього потрібно.
Група А
Наполі вже вийшов до 1/8 фіналу. Італійці забезпечать собі перше місце в групі, якщо переможуть, а Ліверпуль втратить очки. Якщо Ліверпуль програє, Наполі влаштує нічия.
Ліверпулю достатньо зіграти внічию, щоб вийти в 1/8 фіналу.
Аякс позбудеться шансів на вихід у плей-оф, якщо не виграє. Він займе третє місце в групі і отримає путівку в стикові матчі Ліги Європи, якщо зіграє внічию, а Рейнджерс програє.
Рейнджерс втратив шанси на вихід у плей-оф, але все ще може поборотися за третє місце. Команда залишиться на останньому місці, якщо програє. Нічия шотландців на фоні перемоги Аякса також залишить команду ван Бронкхорста на четвертій позиції.
Група В
Брюгге вже вийшов до 1/8 фіналу. Бельгійці забезпечать собі перше місце в групі, якщо не програють.
Порту вийде в плей-оф в разі своєї перемоги.
Атлетіко втратить шанси на плей-оф Ліги чемпіонів, якщо сам втратить очки, а Порту виграє. В цьому випадку мадридці продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи.
Баєр завершує груповий етап на останньому місці в разі поразки. Леверкузенці не вийдуть до плей-оф Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи в разі перемоги Порту, або якщо команда зіграє внічию, а португальці уникнуть поразки.
Група С
Баварія вже вийшла в 1/8 фіналу. Мюнхенці забезпечать собі перше місце в групі, якщо переможуть, а також при будь-якому результаті, якщо Інтер втратить очки.
Інтер пройде далі до 1/8 фіналу, якщо переможе. У разі нічийного результату італійцям потрібно, щоб Барселона втратила очки. Якщо Барса програє, Інтер вийде в 1/8 фіналу незалежно від результату своєї зустрічі.
Барселона не зможе вийти в 1/8 фіналу, якщо програє, а також, якщо обидва матчі групи закінчаться внічию або Інтер переможе чеську Вікторію. У разі перемоги Інтера або синхронних нічиїх каталонці залишаться на третьому місці й продовжать виступи у Лізі Європи.
Вікторія вже позбавилася шансів на вихід до 1/8 фіналу, але ще може поборотися за третє місце і продовження боротьби в Лізі Європи. Чеський клуб завершує груповий етап на останньому місці, якщо програє, якщо зіграє внічию, а Барселона ні, або, якщо Барселона виграє.
Група D
Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе. Клуб завершить груповий етап на першому місці у разі своєї перемоги та поразки Марселя.
Марселю, щоб вийти з групи, потрібно перемогти самому і сподіватися на перемогу Тоттенгема.
Спортінг може вийти в 1/8 фіналу, якщо здобуде перемогу, а другий матч завершиться внічию. Якщо португальці програють, а Марсель виграє, лісабонці загублять шанси на плей-оф Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи.
Айнтрахт не зможе вийти до плей-оф в разі поразки. Німці фінішують четвертими, якщо програють, а Спортінг переможе.
Група Е
Челсі вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги. Лондонців влаштує й нічия, якщо переможе Мілан. Челсі гарантує собі перше місце в групі, якщо переможе, а загребське Динамо в другому матчі втратить очки.
Зальцбург вийде до плей-оф, якщо переможе, а Мілан втратить очки.
Мілан позбудеться шансів на вихід у плей-оф, якщо програє в три м'ячі або більше. Якщо при цьому розкладі програє ще й Челсі, Мілан фінішує дише четвертим. Якщо італійський клуб програє, а Зальцбург здобуде перемогу, то вони втратять шанси на вихід до 1/8 фіналу.
Динамо не зможе вийти з групи, якщо програє, а Челсі уникне поразки. Хорвати стануть четвертими, якщо програють, а Зальцбург і Челсі в другому матчі зіграє внічию.
Група F
Реал вже вийшов до 1/8 фіналу. Мадридці забезпечують собі перше місце в групі, якщо не програють.
Лейпциг вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе, а Шахтар програє.
Шахтар у разі власної поразки та перемоги Лейпцига не зможе розрахувати на вихід у плей-оф, але продовжить боротьбу за третє місце в групі та путівку в Лігу Європи.
Селтік позбувся шансів на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але в разі перемоги побореться за третє місце і путівку в Лігу Європи.
Група G
Манчестер Сіті вже вийшов в 1/8 фіналу і забезпечить собі перше місце в групі, якщо не програє.
Боруссія вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги над Сіті. Дортмундців влаштує і нічия, якщо Копенгаген втратить очки, а якщо данці зіграють з Севільєю внічию, Боруссія може навіть програти.
Севілья позбудеться шансів на вихід в 1/8 фіналу, якщо не виграє. Вона не зможе вийти з групи навіть у разі перемоги, якщо Боруссія уникне поразки. Якщо Севілья переможе, а Боруссія не програє, іспанський клуб займе третє місце і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У разі поразки Севілья фінішує четвертою.
Копенгаген позбудеться шансів на плей-оф, якщо не здобуде перемогу. Перемога Боруссії також відбере в данці шанси на вихід з групи. Копенгаген стане третім і перейде в Лігу Європи в разі власної перемоги й перемоги Боруссії над Манчестер Сіті. У раз поразки данці залишаться четвертими.
Група Н
ПСЖ вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги. Парижан влаштує і нічия, якщо Ювентус втратить очки в гостях у Бенфіки.
Бенфіка вийде в 1/8 фіналу в разі перемоги. Португальців влаштує навіть нічия, якщо Маккабі не виграє в гостях у ПСЖ.
Ювентус у разі втрати очок втратить шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але все ще зможе розрахувати на третє місце в групі та путівку у Лігу Європи.
Маккабі в разі втрати очок втратить шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але збереже надію на третє місце і путівку в Лігу Європи.