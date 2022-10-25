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Football.ua пропонує вам дізнатися, кому і що потрібно у п'ятому турі.

Другий блок матчів групової стадії Ліги чемпіонів набирає обертів. У п'ятому турі може вирішитись доля путівок у плей-офф у багатьох групах.

Зазначимо, що п'ять команд уже гарантували собі потрапляння у весняну частину Ліги чемпіонів.

Група А: Наполі

Група В: Брюгге

Група С: Баварія

Група F: Реал

Група G: Манчестер Сіті

Хто може вийти до 1/8 фіналу у п'ятому турі?

Група А: Ліверпуль

Група В: Порту

Група С: Інтер

Група D: Тоттенгем, Марсель, Спортінг

Група Е: Челсі, Зальцбург

Група F: Лейпциг

Група G: Боруссія

Група Н: ПСЖ, Бенфіка

Втратили шанси на вихід до 1/8 фіналу.

Група А: Рейнджерс

Група С: Вікторія

Група F: Селтік

Хто може втратити шанси на вихід до 1/8 фіналу у п'ятому турі?

Група A: Аякс

Група B: Атлетіко, Баєр

Група C: Барселона

Група D: Айнтрахт, Спортінг

Група Е: Динамо Загреб, Мілан

Група F: Шахтар

Група G: Севілья, Копенгаген

Група H: Ювентус, Маккабі Хайфа

Можуть фінішувати на останньому місці у групі.

Група A: Рейнджерс

Група B: Баєр

Група C: Вікторія

Група Е: Мілан

Група F: Селтік

Група G: Севілья, Копенгаген

Як можна бачити, відразу дванадцять команд мають шанси кваліфікуватися до наступної стадії змагання. Пропонуємо вам дізнатись, що їм для цього потрібно.

Група А

№ Команда И В Н П З П О 1 Наполі 4 4 0 0 17 4 12 2 Ліверпуль 4 3 0 1 12 6 9 3 Аякс 4 1 0 3 8 12 3 4 Рейнджерс 4 0 0 4 1 16 0



Наполі вже вийшов до 1/8 фіналу. Італійці забезпечать собі перше місце в групі, якщо переможуть, а Ліверпуль втратить очки. Якщо ﻿Ліверпуль програє, Наполі влаштує нічия.



Ліверпулю достатньо зіграти внічию, щоб вийти в 1/8 фіналу.

Аякс позбудеться шансів на вихід у плей-оф, якщо не виграє. Він займе третє місце в групі і отримає путівку в стикові матчі Ліги Європи, якщо зіграє внічию, а Рейнджерс програє.

Рейнджерс втратив шанси на вихід у плей-оф, але все ще може поборотися за третє місце. Команда залишиться на останньому місці, якщо програє. Нічия шотландців на фоні перемоги Аякса також залишить команду ван Бронкхорста на четвертій позиції.

Група В

№ Команда И В Н П З П О 1 Брюгге 4 3 1 0 7 0 10 2 Порту 4 2 0 2 6 6 6 3 Атлетіко 4 1 1 2 2 5 4 4 Баєр Леверкузен 4 1 0 3 2 6 3



Брюгге вже вийшов до 1/8 фіналу. Бельгійці забезпечать собі перше місце в групі, якщо не програють.



Порту вийде в плей-оф в разі своєї перемоги.

Атлетіко втратить шанси на плей-оф Ліги чемпіонів, якщо сам втратить очки, а Порту виграє. В цьому випадку мадридці продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи.

Баєр завершує груповий етап на останньому місці в разі поразки. Леверкузенці не вийдуть до плей-оф Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи в разі перемоги Порту, або якщо команда зіграє внічию, а португальці уникнуть поразки.

Група С

№ Команда И В Н П З П О 1 Баварія 4 4 0 0 13 2 12 2 Інтер 4 2 1 1 6 5 7 3 Барселона 4 1 1 2 8 7 4 4 Вікторія Пльзень 4 0 0 4 3 16 0



Баварія вже вийшла в 1/8 фіналу. Мюнхенці забезпечать собі перше місце в групі, якщо переможуть, а також при будь-якому результаті, якщо Інтер втратить очки.



Інтер пройде далі до 1/8 фіналу, якщо переможе. У разі нічийного результату італійцям потрібно, щоб Барселона втратила очки. Якщо Барса програє, Інтер вийде в 1/8 фіналу незалежно від результату своєї зустрічі.

Барселона не зможе вийти в 1/8 фіналу, якщо програє, а також, якщо обидва матчі групи закінчаться внічию або Інтер переможе чеську Вікторію. У разі перемоги Інтера або синхронних нічиїх каталонці залишаться на третьому місці й продовжать виступи у Лізі Європи.

Вікторія вже позбавилася шансів на вихід до 1/8 фіналу, але ще може поборотися за третє місце і продовження боротьби в Лізі Європи. Чеський клуб завершує груповий етап на останньому місці, якщо програє, якщо зіграє внічию, а Барселона ні, або, якщо Барселона виграє.

Група D

№ Команда И В Н П З П О 1 Тоттенгем 4 2 1 1 5 4 7 2 Марсель 4 2 0 2 6 4 6 3 Спортінг Лісабон 4 2 0 2 6 6 6 4 Айнтрахт Франкфурт 4 1 1 2 3 6 4



Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе. Клуб завершить груповий етап на першому місці у разі своєї перемоги та поразки Марселя.



Марселю, щоб вийти з групи, потрібно перемогти самому і сподіватися на перемогу Тоттенгема.

Спортінг може вийти в 1/8 фіналу, якщо здобуде перемогу, а другий матч завершиться внічию. Якщо португальці програють, а Марсель виграє, лісабонці загублять шанси на плей-оф Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи.

Айнтрахт не зможе вийти до плей-оф в разі поразки. Німці фінішують четвертими, якщо програють, а Спортінг переможе.

Група Е

№ Команда И В Н П З П О 1 Челсі 4 2 1 1 6 2 7 2 РБ Зальцбург 4 1 3 0 4 3 6 3 Динамо Загреб 4 1 1 2 3 5 4 4 Мілан 4 1 1 2 4 7 4



Челсі вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги. Лондонців влаштує й нічия, якщо переможе Мілан. Челсі гарантує собі перше місце в групі, якщо переможе, а загребське Динамо в другому матчі втратить очки.



Зальцбург вийде до плей-оф, якщо переможе, а Мілан втратить очки.

Мілан позбудеться шансів на вихід у плей-оф, якщо програє в три м'ячі або більше. Якщо при цьому розкладі програє ще й Челсі, Мілан фінішує дише четвертим. Якщо італійський клуб програє, а Зальцбург здобуде перемогу, то вони втратять шанси на вихід до 1/8 фіналу.

Динамо не зможе вийти з групи, якщо програє, а Челсі уникне поразки. Хорвати стануть четвертими, якщо програють, а Зальцбург і Челсі в другому матчі зіграє внічию.

Група F

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 4 3 1 0 8 2 10 2 РБ Лейпциг 4 2 0 2 6 7 6 3 Шахтар 4 1 2 1 7 5 5 4 Селтік 4 0 1 3 2 9 1



Реал вже вийшов до 1/8 фіналу. Мадридці забезпечують собі перше місце в групі, якщо не програють.

Лейпциг вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе, а Шахтар програє.

Шахтар у разі власної поразки та перемоги Лейпцига не зможе розрахувати на вихід у плей-оф, але продовжить боротьбу за третє місце в групі та путівку в Лігу Європи.

Селтік позбувся шансів на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але в разі перемоги побореться за третє місце і путівку в Лігу Європи.

Група G

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 4 3 1 0 11 1 10 2 Боруссія Дортмунд 4 2 1 1 9 4 7 3 Севілья 4 0 2 2 2 9 2 4 Копенгаген 4 0 2 2 0 8 2



Манчестер Сіті вже вийшов в 1/8 фіналу і забезпечить собі перше місце в групі, якщо не програє.

Боруссія вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги над Сіті. Дортмундців влаштує і нічия, якщо Копенгаген втратить очки, а якщо данці зіграють з Севільєю внічию, Боруссія може навіть програти.

Севілья позбудеться шансів на вихід в 1/8 фіналу, якщо не виграє. Вона не зможе вийти з групи навіть у разі перемоги, якщо Боруссія уникне поразки. Якщо Севілья переможе, а Боруссія не програє, іспанський клуб займе третє місце і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У разі поразки Севілья фінішує четвертою.

Копенгаген позбудеться шансів на плей-оф, якщо не здобуде перемогу. Перемога Боруссії також відбере в данці шанси на вихід з групи. Копенгаген стане третім і перейде в Лігу Європи в разі власної перемоги й перемоги Боруссії над Манчестер Сіті. У раз поразки данці залишаться четвертими.

Група Н

№ Команда И В Н П З П О 1 ПСЖ 4 2 2 0 7 4 8 2 Бенфіка 4 2 2 0 6 3 8 3 Ювентус 4 1 0 3 5 7 3 4 Маккабі Хайфа 4 1 0 3 4 8 3



ПСЖ вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги. Парижан влаштує і нічия, якщо Ювентус втратить очки в гостях у Бенфіки.



Бенфіка вийде в 1/8 фіналу в разі перемоги. Португальців влаштує навіть нічия, якщо Маккабі не виграє в гостях у ПСЖ.

Ювентус у разі втрати очок втратить шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але все ще зможе розрахувати на третє місце в групі та путівку у Лігу Європи.

Маккабі в разі втрати очок втратить шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але збереже надію на третє місце і путівку в Лігу Європи.