Другий блок матчів групової стадії Ліги чемпіонів набирає обертів. У п'ятому турі може вирішитись доля путівок у плей-офф у багатьох групах.

Зазначимо, що п'ять команд уже гарантували собі потрапляння у весняну частину Ліги чемпіонів.

Група А: Наполі 
Група В: Брюгге
Група С: Баварія
Група F: Реал
Група G: Манчестер Сіті

Хто може вийти до 1/8 фіналу у п'ятому турі?

Група А: Ліверпуль
Група В: Порту
Група С: Інтер
Група D: Тоттенгем, Марсель, Спортінг
Група Е: Челсі, Зальцбург
Група F: Лейпциг
Група G: Боруссія
Група Н: ПСЖ, Бенфіка

Втратили шанси на вихід до 1/8 фіналу.

Група А: Рейнджерс
Група С: Вікторія
Група F: Селтік 

Хто може втратити шанси на вихід до 1/8 фіналу у п'ятому турі?

Група A: Аякс
Група B: Атлетіко, Баєр
Група C: Барселона
Група D: Айнтрахт, Спортінг
Група Е: Динамо Загреб, Мілан
Група F: Шахтар
Група G: Севілья, Копенгаген
Група H: Ювентус, Маккабі Хайфа

Можуть фінішувати на останньому місці у групі.

Група A: Рейнджерс
Група B: Баєр
Група C: Вікторія
Група Е: Мілан
Група F: Селтік
Група G: Севілья, Копенгаген

Як можна бачити, відразу дванадцять команд мають шанси кваліфікуватися до наступної стадії змагання. Пропонуємо вам дізнатись, що їм для цього потрібно.

Група А

  Команда И В Н П З П О
1 Наполі Наполі 4 4 0 0 17 4 12
2 Ліверпуль Ліверпуль 4 3 0 1 12 6 9
3 Аякс Аякс 4 1 0 3 8 12 3
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 0 0 4 1 16 0


Наполі вже вийшов до 1/8 фіналу. Італійці забезпечать собі перше місце в групі, якщо переможуть, а Ліверпуль втратить очки. Якщо ﻿Ліверпуль програє, Наполі влаштує нічия.

Ліверпулю достатньо зіграти внічию, щоб вийти в 1/8 фіналу.

Аякс позбудеться шансів на вихід у плей-оф, якщо не виграє. Він займе третє місце в групі і отримає путівку в стикові матчі Ліги Європи, якщо зіграє внічию, а Рейнджерс програє.

Рейнджерс втратив шанси на вихід у плей-оф, але все ще може поборотися за третє місце. Команда залишиться на останньому місці, якщо програє. Нічия шотландців на фоні перемоги Аякса також залишить команду ван Бронкхорста на четвертій позиції.

Група В

  Команда И В Н П З П О
1 Брюгге Брюгге 4 3 1 0 7 0 10
2 Порту Порту 4 2 0 2 6 6 6
3 Атлетіко Атлетіко 4 1 1 2 2 5 4
4 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 4 1 0 3 2 6 3


Брюгге вже вийшов до 1/8 фіналу. Бельгійці забезпечать собі перше місце в групі, якщо не програють.

Порту вийде в плей-оф в разі своєї перемоги.

Атлетіко втратить шанси на плей-оф Ліги чемпіонів, якщо сам втратить очки, а Порту виграє. В цьому випадку мадридці продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи.

Баєр завершує груповий етап на останньому місці в разі поразки. Леверкузенці не вийдуть до плей-оф Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи в разі перемоги Порту, або якщо команда зіграє внічию, а португальці уникнуть поразки.

Група С

  Команда И В Н П З П О
1 Баварія Баварія 4 4 0 0 13 2 12
2 Інтер Інтер 4 2 1 1 6 5 7
3 Барселона Барселона 4 1 1 2 8 7 4
4 Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень 4 0 0 4 3 16 0


Баварія вже вийшла в 1/8 фіналу. Мюнхенці забезпечать собі перше місце в групі, якщо переможуть, а також при будь-якому результаті, якщо Інтер втратить очки.

Інтер пройде далі до 1/8 фіналу, якщо переможе. У разі нічийного результату італійцям потрібно, щоб Барселона втратила очки. Якщо Барса програє, Інтер вийде в 1/8 фіналу незалежно від результату своєї зустрічі.

Барселона не зможе вийти в 1/8 фіналу, якщо програє, а також, якщо обидва матчі групи закінчаться внічию або Інтер переможе чеську Вікторію. У разі перемоги Інтера або синхронних нічиїх каталонці залишаться на третьому місці й продовжать виступи у Лізі Європи.

Вікторія вже позбавилася шансів на вихід до 1/8 фіналу, але ще може поборотися за третє місце і продовження боротьби в Лізі Європи. Чеський клуб завершує груповий етап на останньому місці, якщо програє, якщо зіграє внічию, а Барселона ні, або, якщо Барселона виграє.

Група D

  Команда И В Н П З П О
1 Тоттенгем Тоттенгем 4 2 1 1 5 4 7
2 Марсель Марсель 4 2 0 2 6 4 6
3 Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон 4 2 0 2 6 6 6
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 4 1 1 2 3 6 4


Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе. Клуб завершить груповий етап на першому місці у разі своєї перемоги та поразки Марселя.

Марселю, щоб вийти з групи, потрібно перемогти самому і сподіватися на перемогу Тоттенгема.

Спортінг може вийти в 1/8 фіналу, якщо здобуде перемогу, а другий матч завершиться внічию. Якщо португальці програють, а Марсель виграє, лісабонці загублять шанси на плей-оф Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу лише за путівку в Лігу Європи.

Айнтрахт не зможе вийти до плей-оф в разі поразки. Німці фінішують четвертими, якщо програють, а Спортінг переможе.

Група Е

  Команда И В Н П З П О
1 Челсі Челсі 4 2 1 1 6 2 7
2 РБ Зальцбург РБ Зальцбург 4 1 3 0 4 3 6
3 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 1 1 2 3 5 4
4 Мілан Мілан 4 1 1 2 4 7 4


Челсі вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги. Лондонців влаштує й нічия, якщо переможе Мілан. Челсі гарантує собі перше місце в групі, якщо переможе, а загребське Динамо в другому матчі втратить очки.

Зальцбург вийде до плей-оф, якщо переможе, а Мілан втратить очки.

Мілан позбудеться шансів на вихід у плей-оф, якщо програє в три м'ячі або більше. Якщо при цьому розкладі програє ще й Челсі, Мілан фінішує дише четвертим. Якщо італійський клуб програє, а Зальцбург здобуде перемогу, то вони втратять шанси на вихід до 1/8 фіналу.

Динамо не зможе вийти з групи, якщо програє, а Челсі уникне поразки. Хорвати стануть четвертими, якщо програють, а Зальцбург і Челсі в другому матчі зіграє внічию.

Група F

  Команда И В Н П З П О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 4 3 1 0 8 2 10
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4 2 0 2 6 7 6
3 Шахтар Шахтар 4 1 2 1 7 5 5
4 Селтік Селтік 4 0 1 3 2 9 1


Реал вже вийшов до 1/8 фіналу. Мадридці забезпечують собі перше місце в групі, якщо не програють.

Лейпциг вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе, а Шахтар програє.

Шахтар у разі власної поразки та перемоги Лейпцига не зможе розрахувати на вихід у плей-оф, але продовжить боротьбу за третє місце в групі та путівку в Лігу Європи.

Селтік позбувся шансів на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але в разі перемоги побореться за третє місце і путівку в Лігу Європи.

Група G

  Команда И В Н П З П О
1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 4 3 1 0 11 1 10
2 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 4 2 1 1 9 4 7
3 Севілья Севілья 4 0 2 2 2 9 2
4 Копенгаген Копенгаген 4 0 2 2 0 8 2


Манчестер Сіті вже вийшов в 1/8 фіналу і забезпечить собі перше місце в групі, якщо не програє.

Боруссія вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги над Сіті. Дортмундців влаштує і нічия, якщо Копенгаген втратить очки, а якщо данці зіграють з Севільєю внічию, Боруссія може навіть програти.

Севілья позбудеться шансів на вихід в 1/8 фіналу, якщо не виграє. Вона не зможе вийти з групи навіть у разі перемоги, якщо Боруссія уникне поразки. Якщо Севілья переможе, а Боруссія не програє, іспанський клуб займе третє місце і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У разі поразки Севілья фінішує четвертою.

Копенгаген позбудеться шансів на плей-оф, якщо не здобуде перемогу. Перемога Боруссії також відбере в данці шанси на вихід з групи. Копенгаген стане третім і перейде в Лігу Європи в разі власної перемоги й перемоги Боруссії над Манчестер Сіті. У раз поразки данці залишаться четвертими.

Група Н

  Команда И В Н П З П О
1 ПСЖ ПСЖ 4 2 2 0 7 4 8
2 Бенфіка Бенфіка 4 2 2 0 6 3 8
3 Ювентус Ювентус 4 1 0 3 5 7 3
4 Маккабі Хайфа Маккабі Хайфа 4 1 0 3 4 8 3


ПСЖ вийде до 1/8 фіналу в разі перемоги. Парижан влаштує і нічия, якщо Ювентус втратить очки в гостях у Бенфіки.

Бенфіка вийде в 1/8 фіналу в разі перемоги. Португальців влаштує навіть нічия, якщо Маккабі не виграє в гостях у ПСЖ.

Ювентус у разі втрати очок втратить шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але все ще зможе розрахувати на третє місце в групі та путівку у Лігу Європи.

Маккабі в разі втрати очок втратить шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але збереже надію на третє місце і путівку в Лігу Європи.