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До вашої уваги переклад матеріалу Goal про найкращі трансфери "на вихід" від лісабонського Спортінга.

Португальці і нідерландці завжди вміли виховати футбольну зірочку і вигідно продати. Варто лише згадати трансфери Деку, Куарежми, Моутіньо, Феліша, Діаша, або Френкі де Йонга, де Лігта чи Хунтелаара, який у свій час переходив до Реала у статусі топзірки.

Окремо варто зупинитись на трансферному підході лісабонського Спортінга. З початку "нульових" клуб продав на понад 750 млн євро, частину цих коштів приніс легендарний перехід Кріштіану Роналду в МЮ. Сьогодні сумою трансферу в розмірі 19 мільйонів євро нікого не здивуєш, а влітку 2003 року цей перехід сміливо підпадав під статус "топ". Але купу гравців Спортінг продав дорожче ніж 20 млн євро. Хто ці гравці, як склалася їхня кар’єра і скільки грошей заробив на них португальський гранд?

10. Вендел | 20,3 мільйона євро | Зеніт | 2020 рік

Після переходу в Спортінг у 2018 році з Флуміненсе Венделу було важко адаптуватися до нових умов у Португалії. Однак він почав отримувати більше ігрового часу після призначення Марселя Кейзера. Але вдалі виступи перервала травма коліна, яку він отримав наприкінці 2018 року.

Після повернення йому було важко втрутитись в конкуренцію за місце в півзахисті у Спортінгу. Вендел був проданий Зеніту у 2020 році за пристойні 20,3 мільйона євро.

9. Адрієн Сілва | 20,5 млн євро | Лестер | 2017 рік

Дебютувавши за Спортінг у серпні 2007 року, Адрієн Сілва став опорою команди протягом більшої частини десятиліття.

Однак під час перебування у Спортінгу Сілві довелось пограти в оренді. І це була по-справжньому легендарна оренда. У 2011 році він перейшов до Академіки й допоміг своїй новій команді перемогти Порту в четвертому раунді та Спортінг у фіналі на шляху до перемоги в Кубку Португалії вперше за 73 роки.

Влітку 2012 року він повернувся до Лісабона, а в листопаді 2013 року був нагороджений клубною премією "Гравець року".

Влітку 2017 року Спортінг продав Сілву в Лестер за 20,5 млн євро. Цей трансфер не пішов на користь футболісту, оскільки він провів лише 14 матчів за "лисиць" протягом трьох років, включаючи сезон в оренді в Монако.

8. Рафінья | 21 мільйон євро | Ренн | 2019 рік

Після двох сезонів у Віторії Гімарайнш Рафінья приєднався до Спортінгу влітку 2018 року.

Провівши 28 матчів протягом свого єдиного сезону в клубі бразилець перейшов у французький клуб Ренн за 21 мільйон євро у 2019 році.

Після всього лише одного сезону у Франції Рафінья приєднався до Лідса, став лідером команди під керівництвом Марсело Б'єлси, а згодом став частиною проєкту Хаві в Барселоні.

7. Желсон Мартінш | 22 мільйони євро | Атлетіко Мадрид | 2018 рік

Мартінш народився та виріс у Кабо-Верде, але підлітком переїхав до Португалії, грав на молодіжному рівні як за Бенфіку, так і за Спортінг, перш ніж у 2014 році отримав підвищення у першу команду.

Вінгер, який став громадянином Португалії у 2016 році, провів 125 матчів за лісабонську команду, вигравши два трофеї за три роки.

У травні 2018 року внаслідок інциденту з групою вболівальників у тренувальному центрі Спортінга, які напали на кількох гравців і співробітників, Мартінш у червні попросив клуб розірвати його контракт.

У липні 2018 року в офіс Спортінга зателефонували з мадридського Атлетіко і оголосили, що Мартінш приєднався до клубу на умовах вільного трансферу. Спортінг подав офіційну скаргу до ФІФА щодо трансферу та вимагав компенсацію в розмірі 100 мільйонів євро, але врешті-решт клуби досягли угоди щодо суми у 22 мільйони євро.

Мартінш провів лише шість місяців в Атлетіко, перш ніж був відданий в оренду Монако в січні 2019 року, а зрештою проданий їм за 30 мільйонів євро.

6. Нані | 25,5 млн євро | Манчестер Юнайтед | 2007 рік

Нані приєднався до Спортінга у 2005 році й одразу почав вражати своєю грою у всіх змаганнях. Після стабільних виступів Нані досяг вершини в Спортінгу у 2006 році, допомігши "орлам" виграти чемпіонат Португалії сезону-2006/07.

Влітку 2007 року з офіційною пропозицією до Спортінга звернувся Манчестер Юнайтед, і лісабонці погодилися відпустити талановитого вінгера за 25,5 мільйонів євро.

Нані продовжив кар'єру на Олд Траффорд, вигравши чотири титули Прем'єр-ліги, два Кубки ліги та Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

Після восьмирічного періоду в Юнайтед Нані повернувся в Спортінг на правах оренди на рік, а потім перейшов на сезон у Фенербахче. Потім він приєднався до Валенсії на два сезони, з яких один провів в оренді в Лаціо. У 2018 році вінгер повернувся в Спортінг на сезон, а у 2019 році перейшов до Орландо Сіті з МЛС.

Після двох років за океаном Нані приєднався до Венеції з Серії А в січні 2022 року, а влітку підписав дворічну угоду з австралійським клубом Мельбурн Вікторі.

5. Іслам Слімані | 31 мільйон євро | Лестер | 2016 рік

Спортінг продав Слімані новоспеченому чемпіону Прем’єр-ліги Лестеру влітку 2016 року за 31 мільйон євро.

Він підписав п'ятирічний контракт з "лисицями", дебютувавши за англійський клуб у Лізі чемпіонів у вересні 2016 року, коли вони перемогли Брюгге з рахунком 3:0.

У січневе трансферне вікно 2018 року його віддали в оренду Ньюкаслу, а потім футболіст грав за Фенербахче та Монако. Згодом були перехід в Ліон, повернення в Спортінг і приземлення в складі новачка французької Ліги 1 Бреста.

4. Нуну Мендеш | 38 мільйонів євро | ПСЖ | 2022 рік

Нуну Мендеш — один із небагатьох гравців, які виграли від пандемії Covid-19. Він був одним із молодих футболістів, викликаних до першої команди Спортінга тренером Рубеном Аморімом у 2020 році.

Лише у віці 18 років португальський лівий захисник став першим вибором клубу на цій позиції, ставши наймолодшим гравцем, який потрапив у стартовий склад клубу після Кріштіану Роналду у 2002 році.

У грудні 2020 року Мендеш підписав новий контракт, в якому збільшили клаусулу з 45 до 70 мільйонів євро. ПСЖ був вражений його грою і вирішив орендувати гравця на один сезон. Вартість оренди склала 7 мільйонів євро, також був включений пункт про викуп Мендеша на постійній основі.

Мендеш став одним із найкращих виконавців ПСЖ у Лізі 1 у сезоні-2021/22, тому боси ПСЖ вирішили активувати пункт про викуп у розмірі 38 мільйонів євро у травні 2022 року.

3. Жуан Маріу | 41 мільйон євро | Інтер | 2016 рік

Один із тих небагатьох гравців, які грали як за Спортінг, так і за конкурентів Бенфіку. Кампанія-2012/13 стала для Жуана Маріу першим повним сезоном у складі орлів. Після п’яти успішних років у Спортінгу на нього звернув увагу Інтер і погодився заплатити 41 мільйон євро.

Маріу був розчарований рішенням нового менеджера Лучано Спаллетті не давати йому багато ігрового часу, і в січні 2018 року він приєднався до Вест Гема на правах оренди до кінця сезону.

Після чергового сезону розчарувань в Інтері португальський півзахисник перейшов до московського Локомотива на правах сезонної оренди у 2019 році.

Через рік Маріу повернувся до Спортінга, а потім влітку 2021 року обопільно розірвав контракт із клубом і підписав п’ятирічний контракт з Бенфікою, де виступає до цього часу.

2. Матеуш Нунеш | 45 мільйонів євро | Вулвергемптон | 2022 рік

Після неймовірних трьох років у Спортінгу (2019-2022), протягом яких він допоміг їм виграти чемпіонський титул, Матеуш Нунеш був проданий у Вулвергемптон влітку 2022 року за приголомшливі 45 мільйонів євро.

Це зробило Нунеша найдорожчим трансфером в історії "вовків", перевершивши колишнього рекордсмена та земляка Фабіо Сілву.

Бойовий півзахисник гідно виступав за "вовків" у своєму першому сезоні в Прем'єр-лізі. А найбільшу похвалу про Нунеша висловив Пеп Гвардіола в лютому 2022 року, коли після поразки Спортінга від Манчестер Сіті з рахунком 0:5 іспанський тренер назвав Матеуша "одним із найкращих гравців у світі".

1. Бруну Фернандеш | 63 мільйони євро | Манчестер Юнайтед | 2019 рік

Після виступів в Італії на початку своєї кар'єри за Новару, Удінезе та Сампдорію, Бруну Фернандеш зрештою повернувся в Португалію у 2017 році, приєднавшись до Спортінга з Сампдорії.

Упродовж трьох сезонів у Спортінгу Фернандеш став справжнім лідером, вигравши нагороду найкращого гравця ліги у 2018 році, а потім підписав нову п’ятирічну угоду з клубом, в яку було включено пункт про відступні — 100 мільйонів євро.

У період з 2018 по 2020 рік Фернандеш став одним із найкращих гравців у світі й відзначився неабияким досягненням — найрезультативніший півзахисник в Європі.

У січні 2020 року Манчестер Юнайтед погодився заплатити за Бруну 63 мільйони євро — і не прогадав. Фернандеш підписав контракт на п'ять з половиною років і до сьогодні є одним із найкращих гравців Юнайтед.

Як бачимо, Спортінг вміє продавати, залишаючись при цьому на вершині португальського футболу і стабільно виступає в єврокубках. Адже в трансферній політиці важливо не тільки вигідно продати лідера, а й знайти йому гідну заміну. З цим клуб вправно справляється. 750 млн за 20 років – найкращий тому доказ.

За матеріалами Goal.com