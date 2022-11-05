Іспанія

Сьогодні відбудеться останній матч Жерара Піке в професійній кар'єрі.

О 22:00 на Камп Ноу стартує матч Барселона — Альмерія в рамках 13-го туру іспанської Примери. Для захисника каталонців Жерара Піке цей поєдинок стане останнім в професійній кар'єрі. На прощальний матч 35-річний захисник вийде в основному складі.

Склад Барселони:

Тер Штеген — Бальде, Піке, Алонсо, Альба — Де Йонг, Бускетс, Педрі — Ферран, Левандовські, Дембеле.

Раніше повідомлялось, шо Жерар Піке залишає Барселону через проблеми з пресою та образу на Лапорту.