Сьогодні відбудеться останній матч Жерара Піке в професійній кар'єрі.
ЖЕРАР ПІКЕ, GETTY IMAGES
05 листопада 2022, 20:59
О 22:00 на Камп Ноу стартує матч Барселона — Альмерія в рамках 13-го туру іспанської Примери. Для захисника каталонців Жерара Піке цей поєдинок стане останнім в професійній кар'єрі. На прощальний матч 35-річний захисник вийде в основному складі.
Склад Барселони:
Тер Штеген — Бальде, Піке, Алонсо, Альба — Де Йонг, Бускетс, Педрі — Ферран, Левандовські, Дембеле.
Раніше повідомлялось, шо Жерар Піке залишає Барселону через проблеми з пресою та образу на Лапорту.