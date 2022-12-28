Чтиво

Football.ua підготував список гравців, перехід яких у літнє трансферне вікно виявився провальним.

Минулого літа традиційно відбулось багато топових трансферів. Особливо відзначилась Англійська Прем'єр-Ліга. Склад Манчестер Сіті поповнився зірковим Ерлінгом Голандом. Ліверпуль підсилився Дарвіном Нуньєсом. На перший погляд, конкуренти голосно заявили про свої амбіції як на внутрішній арені, так і на європейській. Але поки кар'єри норвежця і уругвайця складаються геть по-різному на Туманному Альбіоні.

Закони трансферного ринку диктуються свої умови. Якщо команда хоче претендувати на високі місця, то вимушена витрачати неймовірні кошти на придбання гравців. Але дорогі трансфери не завжди виходять влучними.

Football.ua спеціально для вас зробив добірку з футболістів, чий перехід до нового клубу минулого літа став провальним і поки що не виправдовує інвестовані кошти.

Даврін Нуньєс (з Бенфіки до Ліверпуля, сума трансферу – 80,00 млн €)

Втрата Садіо Мане сильно вплинула на Ліверпуль. Мерсисайдцям треба було компенсувати від'їзд сенегальця в Баварію, тому Клопп вирішив підписати уругвайського форварда Дарвіна Нуньєса, який мав виконувати функцію таранного форварда, маючи підтримку з флангів в особах Луїса Діаса та Мо Салаха.

23-річний форвард добряче увійшов до світу англійського футболу. В першому ж офіційному матчі за Суперкубок Англії він забив гол, який приніс Ліверпулю трофей у поєдинку з Ман Сіті. Водночас уругваєць втер носа Ерлінгу Голанду, який в тій зустрічі змарнував декілька чудових нагод.

Експерти пророкували успішний сезон для Дарвіна, але вже на старті щось пішло не так. В матчі з Крістал Пелес Нуньєс заробив видалення, яке сильно надломило впевненість гравця. На цей момент в активі Дарвіна 9 голів у 22 матчах усіх турнірів. Начебто непогана статистика, але він форварда такого класу і в такому клубі явно чекають більшого.

Реалізація Дарвіна шкутильгає, і це поки що найбільший головний біль Юргена Клоппа, якщо винести за дужки жахливу гру в обороні його команди. Найголовніше — повернути Дарвіну почуття впевненості. Здається, не все так погано, але першу половину сезону-2022/23 не слід зараховувати в актив форварду. Хоча час на адаптацію ніхто не скасовував.

Рафінья (із Лідса в Барселону, сума трансферу – 58,00 млн €)

Хаві будує нову команду в Барселоні, витративши немаленьку суму влітку на трансфери. Одним з топових підписань було придбання бразильця Рафіньї у Лідса. Футболіст знаходиться в піковому віці, тому трансфер виглядав дуже перспективно.

Перед переїздом в Іспанію Рафінья наколотив 11 голів в АПЛ, змусивши говорити про себе не як про флангового бігунка, а як про футболіста, який може вирішувати долю матчів. Але в Барсі його результативність і, що важливіше, ефективність впала до критичної позначки: 2 голи в 13 матчах. В Лізі чемпіонів — жодного м'яча, лише 2 передачі в матчі з Вікторією.

Невдалі виступи продовжились і на ЧС-2022. Тіте надавав Рафіньї достатньо ігрового часу, але за 317 хвилин вінгер не зробив жодної результативної дії.

Рахім Стерлінг (із Манчестер Сіті в Челсі, сума трансферу – 56,20 млн €)

Ще кілька сезонів тому Ман Сіті без Стерлінга важко було уявити. Але Пеп Гвардіола вчасно відчув, що футболіст пройшов свій пік. "Містяни" навіть не побоялися продати Рахіма прямому конкуренту в боротьбі за чемпіонство.

Прогрес у 28-річного вінгера не спостерігається, як і нестачі ігрової практики. Стерлінг провів 24 поєдинки за "аристократів", в яких забив лише п'ять голів. Для Сіті продаж англійця став чудовою угодою. А от "синім" варто лише сподіватися, що Грем Поттер зможе якось вплинути на дорогу зірку.

Також не ігноруватимемо той факт, що в Челсі ще самі не визначилися, в якій ролі використовувати Рахіма. Останнім часом через травму Ріса Джеймса він виступав як латераль, що є нетиповою позицією для нього. Очевидно, цей факт не міг не вплинути на результативність Стерлінга.

Калвін Філліпс (із Лідса в Манчестер Сіті, сума трансферу – 49,00 млн €)

Після переходу в Ман Сіті з Лідса Калвіна Філліпса спіткають невдачі. Спочатку англієць не зумів нав'язати конкуренцію Родрі, а пізніше отримав травму плеча, яка вибила його зі строю майже на 2 місяці. Дуже показова статистика ігор Філліпса в АПЛ цього сезону — 1 хвилина. Всього за клуб він зіграв 54 хвилини у всіх змаганнях до чемпіонату світу.

Попри невтішну статистику, Гарет Саутгейт викликав Філліпса на ЧС-2022, де дав йому зіграти 40 хвилин. Цього часу вистачило опорнику для першої результативної дії за сезон — він віддав гольову передачу в матчі проти Уельса (3:0).

А після Мундіалю Філліпс взагалі повернувся в розташування клубу з зайвою вагою, що дуже не сподобалось Гвардіолі. Тренер відкрито заявив, що Калвін може забути про гру в першій команді поки не приведе себе до ладу.

Джанлука Скамакка (із Сассуоло в Вест Гем, сума трансферу – 36,00 млн €)

Минулий сезон для 23-річного форварда став проривним. Попри те, що Сассуоло посіло 11 місце, Джанлука зумів стати одним з найкращих бомбардирів першості, забивши 16 голів. Його кар'єра пішла вгору: в кінці 2021 року — виклик до "Скуадри Адзури", а вже через пів року — переїзд до АПЛ.

Вест Гем заплатив за італійця чималу суму, проте сам футболіст, ймовірно, вважає трансфер до "молотобійців" — тимчасовим притулком на шляху до топклуба. Проте в найкращій лізі світу Джанлука загубився серед посередніх гравців.

Англійська першість докорінно відрізняється від Серії А, тому поки що йому досить важко адаптуватися до нового чемпіонату. Шість місяців — занадто незначний термін, щоб робити однозначні висновки щодо італійського центрфорварда. Але поки на його рахунку скромні два голи в елітному англійському дивізіоні.

Іско (із Реала в Севілью, безкоштовно)

П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів перебрався на Рамон Санчес Пісхуан в статусі вільного агента. Лопетегі, який тоді тренував андалусійський клуб, добре знав сильні сторони гравця, з яким йому довелось попрацювати в Реалі та збірній Іспанії. Проте перехід повністю провалився.

Севільці проводять геть невдалий сезон, перебуваючи в зоні вильоту. Лопетегі відправили у відставку, а новому коучу Хорхе Сампаолі не потрібен колись ключовий виконавець Реала. Футболіст не виправдав надії та сподівання клубу, про що відверто заявив Сампаолі. З 30-річним Іско розірвали контракт посеред сезону.

Попри жахливу статистику в Севільї (1 гол в 19 матчах), мати у своєму складі Іско проявляють бажання Вулвергемптон і Лос-Анджелес Гелаксі. В будь-якому разі, іспанець може ще вистрілити в АПЛ чи в МЛС, але перехід в Севілью минулого року — це повний провал.

П'єр-Емерік Обамеянг (із Барселони в Челсі, 12,00 млн €)

Перехід Левандовські в Барселону не залишив Обамеянгу шансів на потрапляння в стартовий склад "блаугранас", тому з габонським форвардом було вирішено розпрощатись. На горизонті з'явився Челсі, який погодився заплатити 12,00 млн € за гравця, який добре знайомий з реаліями АПЛ.

В реальності виявилося, що найкращі роки габонця залишились в минулому. 33-річному гравцю надають достатньо ігрового часу, але статистика при цьому не втішає — 3 голи в 13 матчах. Як результат, все частіше Обамеянг програє конкуренцію за місце на полі молодому Армандо Брої, який напередодні отримав важку травму.

Фабіан Руїс (із Наполі в ПСЖ, сума трансферу - 23,00 млн €)

Фабіан Руїс пройшов через академію Бетіса. У неаполітанський клуб іспанський футболіст перейшов у 2018 році й відтоді у 166 матчах забив 22 голи та віддав 15 результативних передач. Угода між сторонами спливала влітку 2023 року, і футболіст не хотів пролонговувати контракт, тому було вирішено продати його в ПСЖ. Парижани заплатили відносно невелику суму за гравця, але поки геть зовсім не отримують від цього належних дивидентів.

Неймовірна конкуренція в паризькому клубі змушує іноді використовувати гравця на незвичній позиції в опорній зоні. Слід віддати належне, що коли Руїс грав опорника, ПСЖ не пропускав. А от на звичній позиції в центрі поля він не такий ефективний, про що красномовно говорить статистика — нуль результативних дій за 579 хвилин ігрового часу. Як результат, ігнор з боку головного тренера збірної Іспанії перед чемпіонатом світу.

Жеремі Бога (із Сассуоло в Аталанту, сума трансферу - 22,00 млн €)

Взимку Аталанта орендувала Бога з правом обов'язкового викупу в кінці сезону. Досі не зовсім зрозуміло, чому бергамаски зважилися викласти таку значну суму за футболіста, який провів лише один сезон у топчемпіонаті на високому рівні. Як підсумок, після переходу в клуб Руслана Маліновського Бога забив лише 2 голи у 28 матчах і віддав 1 результативну передачу. Івуарієць нагадує бліду тінь самого себе під час виступів за Сассуоло під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Вже з'явилися чутки про інтерес до Бога зі сторони Фіорентини. Можливо, в стані "фіалок" футболісту з красномовним прізвищем вдасться реанімувати кар'єру, проте поки — повне фіаско.

Філіппе Коутіньо (із Барселони в Астон Віллу, сума трансферу - 20,00 млн €)

Взимку цього року Коутіньо перейшов в Астон Віллу на правах оренди під крило колишнього партнера по Ліверпулю Стівену Джеррарду. Бразицець відразу почав демонструвати, чому досі може грати на найвищому рівні. До кінця сезону він відзначився 5 голами в АПЛ, один з яких ледве не приніс чемпіонство його колишньому клубу — Ліверпулю. Проте не судилося...

Англійський клуб викупив футболіста, і новий сезон Коутіньо почав в статусі повноцінного гравця бірмінгемського клубу. Після підписання контракту бразильця немов підмінили — результативність пікетувала на дно, а перед чемпіонатом світу він і взагалі отримав травму.

На невдалі результати вже реагує керівництво Вілли. Менеджмент уже повідомив агенту гравця Кіа Джурабчану, що йому варто шукати новий клуб для бразильця. Також 30-річний атакувальний півзахисник виявився непотрібним для нового тренера Унаї Емері. Схоже, європейський відрізок кар'єри Коутіньо добігає кінця. Попри те, що його контракт спливає у 2026 році, все вказує на те, що цієї зими бразилець знову змінить клуб.