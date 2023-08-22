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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (14.08.2023 — 21.08.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року в самому розпалі, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до сезону. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Мойзес Кайседо (із Брайтона в Челсі)

Вік: 21

Країна: Еквадор

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 116 млн €

На еквадорського півзахисника Брайтона довго полював Ліверпуль, проте Челсі запропонував більш вигідні фінансові умови. Футболіст підписав восьмирічний контракт, а "сині" збіднішали на 116 мільйонів євро. Цей трансфер став найдорожчим цього літа.

Дебютувати у футболці Челсі Кайседо довірили в недільному матчі проти Вест Гема. Еквадорець отримав 30 хвилин ігрового часу, вийшовши за рахунку 1:2. Наприкінці поєдинку Мойзес заробив пенальті, який реалізував Пакета. Челсі заслужено програв, а дебют Кайседо вийшов, м'яко кажучи, змазаним.

Ромео Лавія (із Саутгемптона в Челсі)

Вік: 19

Країна: Бельгія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 62,10 млн €

У Лавії схожа історія з Кайседо. Ним дуже цікавився Ліверпуль після продажу Фабіньо, навіть була інформація, що Саутгемптон та мерсисайдський клуб погодили перехід. Але фінансові можливості Челсі зробили свою справу. Як наслідок, "сині" підписали бельгійця за 62,10 млн €. Його контракт з клубом розрахований на сім років.

Ромео Лавія приєднався до Саутгемптона рік тому за 12 мільйонів євро. У тій угоді була включена умова, за якою Манчестер Сіті отримає 20% від наступного перепродажу гравця. Нагадаємо, що Ромео є вихованцем "міщан".

Неймар (із ПСЖ в Аль-Хіляль)

Вік: 31

Країна: Бразилія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 90 млн €

На початку минулого десятиліття за Неймаром полювали найкращі клуби світу, і він таки опинився в Барселоні. Вигравши все на клубному рівні, бразилець зі скандалом покинув Камп Ноу влітку 2017 року, перебравшись в ПСЖ. Але в Парижі він не став тим месією, який здобув би для команди кубок Ліги чемпіонів. Натомість були нескінчені травми та скандали.

Влітку цього року клуб вирішив перебудуватись. І бразилець в ці плани явно не вписується. На горизонті з'явився саудівський Аль-Хіляль, який запропонував за 31-річного гравця 90 млн. Так для Нея закінчився європейський відрізок кар'єри. Успішний чи неуспішний? Риторичне питання, враховуючи аванси, які виписували бразильцю, коли він ще виступав у складі Сантоса.

Травми дуже вплинули на кар'єру Неймара в ПСЖ. Загалом у Парижі бразилець провів шість років. За цей час він зіграв у 173 матчах. У них він забив 118 голів та зробив 77 результативних передач.

Власне з травмою він приїхав і в новий клуб. Мало того, пошкодження Неймара може не дозволити йому відновитись до вересневих матчів за збірну Бразилії.

Александар Мітрович (із Фулгема в Аль-Хіляль)

Вік: 28

Країна: Сербія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 52,60 млн €

Слідом за Неймаром Аль-Хіляль підписав нападника Фулгема Мітровича. Саудівці поповнили рахунок "дачників" на більш ніж 52 млн євро. 28-річний нападник підписав контракт на три роки.

Александар перейшов до "дачників" у 2018 році за майже 25 млн євро. Найкращий нападник збірної Сербії у 2022 році став переможцем Чемпіоншипу, встановивши новий рекорд результативності турніру — 43 м'ячі в 44 матчах. Відтепер серб демонструватиме свої бомбардирські навички на Ближньому Сході.

Яссін Буну (із Севільї до Аль-Хіляля)

Вік: 32

Країна: Марокко

Позиція: Голкіпер

Сума трансферу: 21,00 млн €

Яссін Буну – один із героїв чемпіонату світу в Катарі. Він допоміг марокканцям вийти до півфіналу Мундіаля, пропустивши п'ять голів у шести матчах.

Після того, як стало відомо, що Куртуа пропустить майже весь сезон, Реал цікавився можливістю оренди Буну, але в мадридському клубі все ж вирішили орендувати Кепу.

Севілья ж хотіла продати гравця, тож було вирішено прийняти пропозицію саудівського клубу. Буну підписав трирічний контракт.

Отже, лише за минулий тиждень Аль-Хіляль підписав трьох зірок. Раніше клуб, який очолює Жорже Жезус, підписав Каліду Кулібалі, Рубена Невеша, Сергія Мілінковіча-Савіча та Малкома.

Кепа Аррісабалага (із Челсі до Реала)

Вік: 28

Країна: Іспанія

Позиція: Голкіпер

Сума трансферу: оренда

Дуже хотілось, щоб Андрій Лунін ста першим номером Реала на час відсутності Тібо Куртуа, проте Карло Анчелотті, не дивлячись на "повну довіру" до українця, все ж таки не захотів входити у сезон з таким складом у воротарській ланці.

За чутками в ЗМІ Кепа був вже однією ногою в Баварії, яка потребувала заміну Мануелю Ноєру, проте Реал перехопив іспанця. І саме мадридці найбільше виграли з цього переходу, адже отримали непоганого голкіпера на цей сезон.

Що стосується Челсі, то лондонці відпустили Кепу та були вимушені шукати нового голкіпера і, як повідомляється, витратять на Петровича з МЛС 15 мільйонів євро. Сам же Кепа, напевно, після цього сезону буде шукати собі нову команду, бо витіснити Куртуа буде важко, повертатись в Челсі вже не буде сенсу.

Втім, віримо, що Кепа ще не забув, як він стартував в Реалі й може показати схожий перформанс, що дозволить грати Андрію Луніну.

Джеймс Ворд-Праус (із Саутгемптона до Вест Гема)

Вік: 28

Країна: Англія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 34,8 млн €

Джеймс Ворд-Праус довгий час був на хорошому рахунку в англійському чемпіонаті та кожне літо можна було почути, що він зацікавив певні клуби, проте угода так і не відбувалась. Каталізатором трансферу став виліт Саутгемтона в Чемпіоншип. "Святі" погодились відпустити свого багаторічного лідера.

Вест Гем же потребував суттєвого підсилення центра поля після того, як команду за шалені гроші покинув Деклан Райс, тому перехід Ворд-Прауса виглядає вкрай логічним та вдалим. На додаток, півзахисник вже почав відпрацьовувати заплачені кошти — він відзначився двома результативними передачами в поєдинку з Челсі.

Варто нагадати, що Ворд-Праус — визнаний майстер штрафних ударів, тому у Вест Гема з'явилась додаткова зброя.

Ніколо Дзаньоло (із Галатасарая до Астон Вілли)

Вік: 24

Країна: Італія

Позиція: нападник

Сума трансферу: оренда

Ніколо Дзаньоло певний час вважався одним з найперспективніших футболістів Європи, проте в Ромі він так і не зміг розкрити свій потенціал. Травми та, можливо, характер не дозволили йому показати усі свої найкращі сторони. Він заявляв, що годинами може розповідати про обіцянки, які порушила Рома, тому було очевидно, що йому потрібен новий клуб.

Серед переліку було багато представників АПЛ (Тоттенгем, Борнмут зокрема), проте італієць дещо неочікувано перебрався в Туреччину — у Галатасарай. Там він встиг відіграти 12 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами та результативною передачею.

Астон Вілла поки що лише орендувала Дзаньоло, проте зможе його викупити, якщо забажає. У Унаї Емері збирається дуже симпатична команда, яка може поборотись за доволі високі цілі.

Ватару Ендо (із Штутгарта до Ліверпуля)

Вік: 30

Країна: Японія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 19 млн €

Ліверпуль довгий час шукав підсилення в центр поля, зокрема розглядаючи кандидатури Мойзеса Кайседо з Брайтона та Ромео Лавії з Саутгемптона. Здавалось, що один з двох поїде в Челсі, а інший — в Ліверпуль, проте лондонці вирішили залишити мерсисайдців ні з чим.

Отже, Ліверпулю довелось приймати екстрене рішення, щоб закрити прогалину в центрі поля, бо в останніх матчах в складі "червоних" немає жодного гравця в середній ланці, який би вмів добре грати у відборі. Саме для цього приїхав Ендо. Звичайно, він не буде грати в старті, проте буде давати надійність, коли це треба.

Ендо — працьовитий та досвідчений футболіст. Юрген Клопп вміє працювати з таким типажем, тому не маємо сумнівів, що угода себе виправдає.

Руслан Маліновський (із Марселя до Дженоа)

Вік: 30

Країна: Україна

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: оренда

Не можемо оминути стороною перехід українського півзахисника. Руслан Маліновський тільки перебрався з Аталанти в Марсель минулого сезону, а вже поїхав назад у Серію А. Будемо відверті, у півзахисника у Лізі 1 не склалось. Хоч й здавалось, що він ідеально підходить під тактику Тудора, але цього тренера в Марселі більше нема.

Новий керманич, Марселіно, судячи з усього не бачив Маліновського у старті, а враховуючи, що у Руслана була доволі висока зарплатня та клуб заплатив за нього суттєві гроші, було вирішено, що інвестиції треба повертати.

Маліновський перебрався в Дженоа на правах оренди, проте генуезці можуть зробити угоду повноцінною — за 12 мільйонів євро. Руслан раніше дуже добре зарекомендував себе в Аталанті, а Дженоа зараз вкрай не вистачає креативу в центрі поля, отже це відмінна можливість для плідної співпраці сторін.