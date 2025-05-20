Чтиво

Битва за Європу триває.

У Прем'єр-лізі сезон завершується неймовірно напружено – і в цьому хаосі одразу десять клубів ще мають шанси пробитися в єврокубки. Цікаво, що навіть восьме місце в турнірній таблиці може дати перепустку до Європи — і все це завдяки (або через) результати Челсі найближчими днями.

Якщо лондонці виграють фінал Ліги конференцій та при цьому фінішують шостими (за умови, що Ньюкасл буде сьомим), або ж самі займуть сьоме місце, – відкривається додатковий слот.

Проте щоб це стало можливим, Челсі, який наразі четвертий, повинен програти Ноттінгем Форест у матчі останнього туру (той всього на очко позаду), а їхні конкуренти повинні набрати свої очки. Заплутано? Трохи. Але ми пояснимо.

Як сталося, що в єврокубки можуть потрапити аж 10 англійських команд?

Крістал Пелас гарантував собі місце у Лізі Європи перемогою у Кубку Англії, а Манчестер Юнайтед або Тоттенгема завдяки майбутній перемозі в Лізі Європи. Причому всі три команди фінішують в нижній частині турнірної таблиці АПЛ, тому Англія має ще 8 місць у єврокубках, які можна отримати через чемпіонат — нижче Ліверпуля (чемпіон) і Арсеналу (срібло вже гарантовано) все ще можливо.

Додаткове місце у Лізі чемпіонів з’явилося завдяки результатам англійських клубів у євросезоні — тепер шоста позиція також дає путівку в Лігу Європи. Але через мізерні розриви в набраних очках, боротьба триває не лише за місця в топ-5, а й за зону Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ньюкасл, як і Челсі, має шанс виступити одразу в трьох турнірах. Якщо вони завершать сезон у топ-6, то замінять свою путівку в Лігу конференцій (отриману за перемогу в Кубку ліги) на більш статусний турнір.

У нормальних умовах ця вільна позиція у Лізі Конференцій відійшла б наступній команді в таблиці. Але якщо Ньюкасл потрапляє в топ-5, а Челсі стає шостим і виграє Лігу конференцій, то, згідно з правилами УЄФА, додаткове місце зникає. У підсумку маємо ситуацію, коли навіть у день фінального туру неясно: потраплять у Європу шість, сім чи навіть вісім команд.

Тож якщо Челсі фінішує шостим (вище Ньюкасла) або сьомим, чотири претенденти на восьме місце — Брентфорд, Брайтон, Фулгем і Борнмут — палко вболіватимуть за лондонців у фіналі проти Бетіса 28 травня, якщо їм, звісно, хочеться брати участь у Лізі конференцій.

Ліверпуль ще давно забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів, а Арсенал уже не опуститься нижче другого місця. Далі — справжній трилер: Манчестер Сіті наразі шостий, але має гру в запасі. Перемога над Борнмутом у вівторок підніме команду Гвардіоли на третє місце, однак поразка від Фулгема в останньому турі може скинути її аж на сьоме. Така напруженість не спостерігалася роками.

Що з боротьбою за восьме місце?

Усе залежить від двох останніх матчів Челсі. Наразі навіть 11-те місце, яке посідає Борнмут, ще зберігає шанси. Їхній останній суперник — Лестер, тож є хороші шанси на перемогу.

Брентфорд грає з Вулвергемптоном, Брайтон поїде до Тоттенгема — обидва мають по 55 очок. Фулгем — на очко позаду й приймає Ман Сіті.

Хаос? Так. Але й інтрига — максимальна. Фінал сезону обіцяє стати одним із найгарячіших за останні роки.



На основі матеріалу The Telegraph