Французский форвард сделал свой вклад в борьбу с COVID-19.
Килиан Мбаппе, Getty Images
27 марта 2020, 23:24
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе сделал большое пожертвование в фонд Аббата Пьера, который занимается помощью людям без определенного места жительства.
В связи с нынешней ситуацией, когда людям необходимо находиться на карантине в домашних условиях из-за пандемии коронавируса, наибольший риск заражения имеют бездомные. Именно поэтому Мбаппе принял решение отправить средства в вышеупомянутую благотворительную организацию.
"Обеспокоенный последствиями кризиса в области здравоохранения, который обрушился на нашу страну, Килиан Мбаппе сделал очень серьезное пожертвование в фонд Аббата Пьера".
"Помощь Мбаппе позволит осуществить ряд действий, включая оказание первой помощи, обеспечение нуждающихся людей водой, средствами гигиены, едой, а также жильем".
"Наш фонд выражает искреннюю благодарность Килиану Мбаппе за его щедрость и неравнодушие к сегодняшней проблеме", — сказано в заявлении фонда Аббата Пьера.
Стоит отметить, что футбольная общественность ведет активную борьбу с новой болезнью. Ранее серьезные суммы пожертвовали Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола и многие другие игроки.
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