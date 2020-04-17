Франция

Французский экс-футболист раскритиковал своего соотечественника.

Легендарный полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети неоднозначно высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе, поведение которого ему не нравится.

"Мбаппе прогрессировал за последние три года. Он пришел в футбольный мир с невероятным потенциалом, это был бриллиант, требующий огранки. Он показал большую зрелость в своей игре, благодаря чему заслужил переход в клуб с большим количеством звездных игроков".

"Несмотря на достижения Килиана, он начинает раздражать меня все больше и больше. Кроме того, он раздражает своих одноклубников. Мы забываем, что он молод и просим от него слишком многого. То, что он делает, невероятно, у него впереди светлое будущее".

"Но Килиан оказывает давление на себя из-за желания выиграть Золотой мяч. Он должен быть осторожен со своим поведениемe, потому что то, как он себя ведет, может сыграть с ним злую шутку", — приводит слова Пети ParisFans со ссылкой на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал планирует осуществить переход Мбаппе в 2021 году.

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